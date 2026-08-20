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קרעי נגד "הפרגוד" | החדשות (הלא באמת) חשובות של השבוע עם יוסי עבדו

קרעי נגד "הפרגוד" | החדשות (הלא באמת) חשובות של השבוע עם יוסי עבדו
קרעי נגד "הפרגוד" | החדשות (הלא באמת) חשובות של השבוע עם יוסי עבדו| צילום: צילום: סרטונים באדיבות ערוץ 12. ערוץ הכנסת. לפי חוק 27 א. עמוד הטוויטר של יאיר יעקובי. אמברגו. ערוץ הטלגרם של דניאל עמרם.
החדשות (הלא באמת חשובות) של השבוע

טלי גוטליב מרימה כיסא ומחפשת קולות | חרדים השתלטו על הליכוד - ולא מצביעים להם בסוף | קרעי לא מאחורי הפרגוד אבל מאחורי מה כן | מציל מזכיר אלול וצ'ט ג'י פי טי מעיר לסליחות | חתן שובר חבית - נהיה חור ברצפה | יוסי מקדיש שיר לביבי ומזמין אותו לאולפן | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)

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