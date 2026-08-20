קרעי נגד "הפרגוד" | החדשות (הלא באמת) חשובות של השבוע עם יוסי עבדו | צילום: צילום: סרטונים באדיבות ערוץ 12. ערוץ הכנסת. לפי חוק 27 א. עמוד הטוויטר של יאיר יעקובי. אמברגו. ערוץ הטלגרם של דניאל עמרם.

קרעי נגד "הפרגוד" | החדשות (הלא באמת) חשובות של השבוע עם יוסי עבדו - צילום: סרטונים באדיבות ערוץ 12. ערוץ הכנסת. לפי חוק 27 א. עמוד הטוויטר של יאיר יעקובי. אמברגו. ערוץ הטלגרם של דניאל עמרם.

טלי גוטליב מרימה כיסא ומחפשת קולות | חרדים השתלטו על הליכוד - ולא מצביעים להם בסוף | קרעי לא מאחורי הפרגוד אבל מאחורי מה כן | מציל מזכיר אלול וצ'ט ג'י פי טי מעיר לסליחות | חתן שובר חבית - נהיה חור ברצפה | יוסי מקדיש שיר לביבי ומזמין אותו לאולפן | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)