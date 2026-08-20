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קרעי נגד "הפרגוד" | החדשות (הלא באמת) חשובות של השבוע עם יוסי עבדו

טלי גוטליב מרימה כיסא ומחפשת קולות | חרדים השתלטו על הליכוד - ולא מצביעים להם בסוף | קרעי לא מאחורי הפרגוד אבל מאחורי מה כן | מציל מזכיר אלול וצ'ט ג'י פי טי מעיר לסליחות | חתן שובר חבית - נהיה חור ברצפה | יוסי מקדיש שיר לביבי ומזמין אותו לאולפן | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)

8תגובות
(צילום: סרטונים באדיבות ערוץ 12. ערוץ הכנסת. לפי חוק 27 א. עמוד הטוויטר של יאיר יעקובי. אמברגו. ערוץ הטלגרם של דניאל עמרם.)

כבכל שבוע אנו מגישים בפניכם את תוכניתו של יוסי עבדו - החדשות הלא חשובות של השבוע.

והשבוע בתוכנית:

  • למה טלי גוטליב צריכה מגפון?
  • מוכרים את החרדים ב400 שקל? - מילבצקי, אוחנה וקרעי מסבירים שהחרדים חלק מהעם. החרדים מסבירים שהם לא מצביעים ליכוד.
  • קרעי נגד הפרגוד
  • מגישת ערוץ 12 מתחברת למסורת
  • אמיתי לגמרי - מדברים מרוקאית בחדשות 12
  • יאיר רביבו: תיקון חפיף.
  • קטי שטרית: "אני לא יודעת מרוקאית"
  • תשאלו את המציל: אפילו דגים שבים רועדים.
  • מה ראשי תיבות האמיתים של אלול?
  • יוסי מקדיש שיר ל: "ביבי אל תהיה שפן, בא אלינו לאולפן".

נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים - אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעקוב אחריו כאן בסטטוס.
בנימין נתניהוהליכודיריב לויןשלמה קרעיטלי גוטליביאיר רביבוקטי שטריתהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבועיוסי עבדו

8 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
טלי גוטליב משוגעת 😂😂😂😂
מירי
הוצאת שם רע
צחוקים
זורם
פלוני
5
"סנוקר כולם אוהבים"🤣🤣🤣
נהורייי
4
זה לא באמת טלי הם כתבו שזה איי איי. אחלה תכנית
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