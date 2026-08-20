(צילום: סרטונים באדיבות ערוץ 12. ערוץ הכנסת. לפי חוק 27 א. עמוד הטוויטר של יאיר יעקובי. אמברגו. ערוץ הטלגרם של דניאל עמרם.)
כבכל שבוע אנו מגישים בפניכם את תוכניתו של יוסי עבדו - החדשות הלא חשובות של השבוע.
והשבוע בתוכנית:
- למה טלי גוטליב צריכה מגפון?
- מוכרים את החרדים ב400 שקל? - מילבצקי, אוחנה וקרעי מסבירים שהחרדים חלק מהעם. החרדים מסבירים שהם לא מצביעים ליכוד.
- קרעי נגד הפרגוד
- מגישת ערוץ 12 מתחברת למסורת
- אמיתי לגמרי - מדברים מרוקאית בחדשות 12
- יאיר רביבו: תיקון חפיף.
- קטי שטרית: "אני לא יודעת מרוקאית"
- תשאלו את המציל: אפילו דגים שבים רועדים.
- מה ראשי תיבות האמיתים של אלול?
- יוסי מקדיש שיר לביבי: "ביבי אל תהיה שפן, בא אלינו לאולפן".
נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים - אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעקוב אחריו כאן בסטטוס.
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