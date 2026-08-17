 דלג לתוכן הראשי
קובעים גורלות

הקרב בליכוד מגיע לשיא: 140 אלף מתפקדים יכריעו היום את גורל הרשימה | ברקת וגוטליב במוקד

קרב הישרדות בפריימריז הלוהטים: שעת הכרעה ב-80 קלפיות ברחבי הארץ • בצל הצניחה בסקרים והשריונים של רה"מ נתניהו, עשרות שרים וחברי כנסת נאבקים על מקומות בודדים ברשימה • במוקד הבחירות: השר ניר ברקת וח"כ טלי גוטליב | סיקור (פוליטי)

4תגובות
(צילום: מארק ישראל סלם/POOL)

הקרב הדרמטי על עתיד רשימת הליכוד מגיע היום (שני) לשיאו, כאשר כ-140 אלף מתפקדים בעלי זכות הצבעה יגיעו ל-80 קלפיות ברחבי הארץ כדי לבחור את נציגיהם לכנסת ה-26. מדובר במערכה פנימית שמעוררת עניין רב, במיוחד לאור שמונת השריונים שהוקצו לראש הממשלה בנימין נתניהו, בתוספת השריונים של השרים ישראל כ"ץ וחיים כץ.

"אצביע מחר בפריימריז של הליכוד בעד רשימה מנצחת", מסר ראש הממשלה נתניהו אמש. "אני סומך עליכם, מתפקדות ומתפקדי הליכוד, שתבחרו נכון את נציגיכם לפי שיקול דעתכם. אני לא מתערב ברשימה הארצית - ואני מאחל לכולם בהצלחה!"

מאבק על כל מקום: הסקרים מצביעים על צמצום דרמטי

למעלה מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימה, אך על פי הסקרים האחרונים, הליכוד נחלשת ל-22-23 מנדטים בלבד. המשמעות: המקומות הריאליים הצטמצמו באופן משמעותי, כך שמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום בטוח.

המציאות הקשה הובילה היום לפרישתם של שלושה חברי כנסת מכהנים מהמרוץ. אליהו רביבו, משה פסל וצגה מלקו הודיעו כי לא ימשיכו בהתמודדות, על רקע מערכת השריונים והמורכבות בשיטת הבחירות הפנימית. רביבו תקף את המנגנון הפנימי ומסר כי "שיטת הבחירות והשריונים מקשה מאוד".

פריימריז הליכוד (צילום: יהודה גליקמן)

גוטליב וברקת במוקד העניין

במערכת הפוליטית יעקבו היום אחר התוצאות שיגיעו לקראת חצות לילה, כאשר העיניים יהיו נשואות במיוחד לשני שמות: השר וחברת הכנסת טלי גוטליב. על פי דיווחים, ראש הממשלה נתניהו מעדיף לראות את שניהם בתחתית הרשימה.

סקרים פנימיים שהוצגו לראש הממשלה ערב הפריימריז מצביעים על כך שגוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה של הרשימה ולגרום, לפי הנתונים, נזק אלקטורלי של שניים עד שלושה מנדטים בקרב קהלי יעד מרכזיים בבחירות הכלליות. נתניהו התייחס לממצאים והגדיר אותם כ"נתונים מטרידים", אך הכריע שלא להוביל מהלך התערבות רשמי.

ברקת, מצידו, מצא את עצמו במצב מורכב לאחר שביקש לקיים פגישה דחופה עם ראש הממשלה אך נתקל בסירוב. בלשכת נתניהו הבהירו לשר הכלכלה כי "אין צורך" בפגישה כזו, במסר שמשדר עמדה ברורה וקרירה. ברקע הדיווח - הסוגיה הטעונה סביב הדיווחים לפיהם ניסה ברקת לגרום להדחת נתניהו לאחר אירועי 7 באוקטובר, דיווחים שאותם ברקת מזים בתוקף.

מאבקים נוספים: ברסלב מסמנת מועמדים

בזירה נוספת, רבה של העיר אומן, הרב יעקב גאן, פרסם מכתב לקראת הפריימריז שבו התייחס לחשיבות העלייה לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן ולהכרת הטוב כלפי אנשי ציבור שלדבריו סייעו לאורך השנים לציבור חסידי ברסלב. בין השמות שהוזכרו במכתב: השר מיקי זוהר, השרה מירי רגב, השר דודי אמסלם, השרה מאי גולן וחבר הכנסת זאב אלקין.

במכתב נכתב כי "אנחנו מחזירים להם טובה", תוך הדגשת הקשר המיוחד בין ציבור חסידי ברסלב לבין אנשי הציבור שפעלו, לפי המכתב, למען ענייני אומן והעולים לציונו של רבי נחמן.

התוצאות יוכרעו בחצות

הקלפיות ייפתחו בשעה 10:00 בבוקר ויסגרו בשעה 22:00. התוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם לקראת חצות הלילה, כאשר המערכת הפוליטית תעקוב בדריכות אחר המקומות הראשונים ברשימה ואחר גורלם של המתמודדים הבכירים.

על פי הסקרים הפנימיים המסתמנים, חברת הכנסת טלי גוטליב ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה מובילים את מגמת התמיכה בקרב המתפקדים. הנתונים מצביעים על כך שגוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה של הרשימה, בעוד אוחנה נהנה מתמיכה רחבה.

פריימריז הליכוד (צילום: יהודה גליקמן)
הליכודניר ברקתפריימריזטלי גוטליבפריימריז בליכודבחירות 2026

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
הלוואי כנסת בלי מפלגות חרדיות.
חרדית ליברלית
את לא ליברלית ולא חרדית החרדים יתחזקו על אפך ועל חמתך ועליכם אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור
רחמים
2
כל הליכוד,נזק למדינה אחד אחד !! אייזנקוט ייקח בקלות !!
חרדי שפוי וחרד
1
הסיכוי הקלוש היחידי של ביבי להקים ממשלה, רק אם שוב יצילו אותו מעצמו ויבחרו בפריימריז את אנשי הימין ולא את המומלצים שלו
ביבי זקן "ממלכתי" פשוט לא מעודכן

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר