( צילום: מארק ישראל סלם/POOL )

הקרב הדרמטי על עתיד רשימת הליכוד מגיע היום (שני) לשיאו, כאשר כ-140 אלף מתפקדים בעלי זכות הצבעה יגיעו ל-80 קלפיות ברחבי הארץ כדי לבחור את נציגיהם לכנסת ה-26. מדובר במערכה פנימית שמעוררת עניין רב, במיוחד לאור שמונת השריונים שהוקצו לראש הממשלה בנימין נתניהו, בתוספת השריונים של השרים ישראל כ"ץ וחיים כץ.

"אצביע מחר בפריימריז של הליכוד בעד רשימה מנצחת", מסר ראש הממשלה נתניהו אמש. "אני סומך עליכם, מתפקדות ומתפקדי הליכוד, שתבחרו נכון את נציגיכם לפי שיקול דעתכם. אני לא מתערב ברשימה הארצית - ואני מאחל לכולם בהצלחה!" מאבק על כל מקום: הסקרים מצביעים על צמצום דרמטי למעלה מ-120 מועמדים ינסו להשתבץ במקום ריאלי ברשימה, אך על פי הסקרים האחרונים, הליכוד נחלשת ל-22-23 מנדטים בלבד. המשמעות: המקומות הריאליים הצטמצמו באופן משמעותי, כך שמתוך 41 חברי כנסת ושרים מכהנים, רק 14 צפויים לתפוס מקום בטוח. האימא מזועזעת: זה מה שכתבו חברים על הבן שלה | הסרטון של הליכוד יוני גבאי | 15:16 דרמה בפריימריז: גמליאל צנחה ל-35, עטיה במקום 25 קובי ישראל | 20:31 המציאות הקשה הובילה היום לפרישתם של שלושה חברי כנסת מכהנים מהמרוץ. אליהו רביבו, משה פסל וצגה מלקו הודיעו כי לא ימשיכו בהתמודדות, על רקע מערכת השריונים והמורכבות בשיטת הבחירות הפנימית. רביבו תקף את המנגנון הפנימי ומסר כי "שיטת הבחירות והשריונים מקשה מאוד".

פריימריז הליכוד ( צילום: יהודה גליקמן )

גוטליב וברקת במוקד העניין

במערכת הפוליטית יעקבו היום אחר התוצאות שיגיעו לקראת חצות לילה, כאשר העיניים יהיו נשואות במיוחד לשני שמות: השר ניר ברקת וחברת הכנסת טלי גוטליב. על פי דיווחים, ראש הממשלה נתניהו מעדיף לראות את שניהם בתחתית הרשימה.

סקרים פנימיים שהוצגו לראש הממשלה ערב הפריימריז מצביעים על כך שגוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה של הרשימה ולגרום, לפי הנתונים, נזק אלקטורלי של שניים עד שלושה מנדטים בקרב קהלי יעד מרכזיים בבחירות הכלליות. נתניהו התייחס לממצאים והגדיר אותם כ"נתונים מטרידים", אך הכריע שלא להוביל מהלך התערבות רשמי.

ברקת, מצידו, מצא את עצמו במצב מורכב לאחר שביקש לקיים פגישה דחופה עם ראש הממשלה אך נתקל בסירוב. בלשכת נתניהו הבהירו לשר הכלכלה כי "אין צורך" בפגישה כזו, במסר שמשדר עמדה ברורה וקרירה. ברקע הדיווח - הסוגיה הטעונה סביב הדיווחים לפיהם ניסה ברקת לגרום להדחת נתניהו לאחר אירועי 7 באוקטובר, דיווחים שאותם ברקת מזים בתוקף.

מאבקים נוספים: ברסלב מסמנת מועמדים

בזירה נוספת, רבה של העיר אומן, הרב יעקב גאן, פרסם מכתב לקראת הפריימריז שבו התייחס לחשיבות העלייה לציונו של רבי נחמן מברסלב באומן ולהכרת הטוב כלפי אנשי ציבור שלדבריו סייעו לאורך השנים לציבור חסידי ברסלב. בין השמות שהוזכרו במכתב: השר מיקי זוהר, השרה מירי רגב, השר דודי אמסלם, השרה מאי גולן וחבר הכנסת זאב אלקין.

במכתב נכתב כי "אנחנו מחזירים להם טובה", תוך הדגשת הקשר המיוחד בין ציבור חסידי ברסלב לבין אנשי הציבור שפעלו, לפי המכתב, למען ענייני אומן והעולים לציונו של רבי נחמן.

התוצאות יוכרעו בחצות

הקלפיות ייפתחו בשעה 10:00 בבוקר ויסגרו בשעה 22:00. התוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם לקראת חצות הלילה, כאשר המערכת הפוליטית תעקוב בדריכות אחר המקומות הראשונים ברשימה ואחר גורלם של המתמודדים הבכירים.

על פי הסקרים הפנימיים המסתמנים, חברת הכנסת טלי גוטליב ויו"ר הכנסת אמיר אוחנה מובילים את מגמת התמיכה בקרב המתפקדים. הנתונים מצביעים על כך שגוטליב צפויה להתברג בעשירייה השנייה של הרשימה, בעוד אוחנה נהנה מתמיכה רחבה.