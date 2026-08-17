בעיצומו של יום הפריימריז בתנועת הליכוד, התראיין פעיל הימין המוכר רמי בן יהודה לכתב 'כיכר השבת' יוסי עבדו מחוץ לבנייני האומה בירושלים. בריאיון הסביר בן יהודה את עמדותיו לגבי המועמדים השונים ותקף בחריפות דמויות מרכזיות במפלגה.

"אני קודם כל חושב שהאידיאולוגים לחלוטין צריכים להיות ברשימה. מי שנלחם, מי שנאמן לדרך", פתח בן יהודה את דבריו. כשנשאל אם המועמדים אכן נלחמים, הוא מיהר להסביר: "כדוגמה... אלקין פה רץ, אני לא שכחתי שהוא הביא לנו את מיארה. ואנחנו רוצים אנשים שנלחמים נגד המערכת המשפטית".

בן יהודה הבהיר כי לדעתו, זאב אלקין אחראי למינויה של גלי בהרב-מיארה לתפקיד היועצת המשפטית לממשלה, צעד שלטענתו פגע בליכוד. "אלקין ברור הביא. תקשיב. אלקין וסער", הדגיש.

התקפה חריפה במיוחד הופנתה כלפי גדעון סער. "לצערי הרב... אני דמוקרט בליכוד, וראש הממשלה... נאלץ לשריין אותו עקב המצב", אמר בן יהודה. "לא ייתכן שניתן לבן אדם שהקים ממשלה עם האחים המוסלמים, שאין לו בושה להיות פה, לא ניתן לו מנדט".

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לעומת זאת, בן יהודה הביע תמיכה נלהבת במספר מועמדים. "יש לנו אנשים, חנוך (מילביצקי) לידנו פה, וזה בן אדם אידיאולוג. יש לנו את טלי גוטליב, צריך להגיד תודה לאלמוג כהן, יש לנו את אלי כהן, יש לנו את שיקלי שלא הלך עם בנט הנוכל, השקרן הפוליטי והמגלומן", מנה.

כשנשאל מי לא יצליח בפריימריז, השיב בן יהודה בביטחון: "אני חושב שמי שהולך כנגד ראש הממשלה לא יצליח. הדילים לא יצליחו". הוא הוסיף כי רואה מתפקדים רבים מגיעים עם רשימות משל עצמם, ושם לב שטלי גוטליב לא תמיד מופיעה במקומות הגבוהים ברשימות אלו.

"לא מצביעים לטלי גוטליב במקומות הגבוהים ביותר?" שאל הכתב. "מצביעים לאלמוג כהן. חנוך פה לידי אז אני גם מפרגן לו... וגם לכל האידיאולוגים, חבר'ה! ומי שהולך כנגד ראש הממשלה ועושה דאווין, לא צריך אותו", הבהיר בן יהודה.

עם זאת, הוא הדגיש את תמיכתו בגוטליב: "טלי מספר אחת שלי! שלא תבינו, שגם אני עם שרת התחבורה מירי רגב... זה קריאת ים סוף לבחור 12 (מועמדים), כי יש לנו נבחרת של המון אנשים".

בן יהודה גם התייחס לסוגיית חוק הגיוס ולקהל החרדי. "מה יהיה עם החרדים? מה עם חוק הגיוס? מה יהיה? הליכוד לא עוזר לנו", שאל הכתב. "אז רגע, רגע, חבר'ה, תבחרו בועז ביסמוט. בועז ביסמוט מביא חוק גיוס הוגן", השיב בן יהודה. "אני רוצה שמי שלומד תורה אכן ילמד תורה, כי אנחנו איתכם החרדים, אנחנו גוש אחד. רוצים לפרק את הגוש הזה... ואני חושב, מי שלא לומד, לטובתו גם שילך להתגייס".

לסיום, חזה בן יהודה כי "מלא הולכים הביתה" מהפריימריז. כשנשאל אם מדובר בכ-20 איש, אישר: "20 איש הולכים".

יצוין כי רמי בן יהודה הוא פעיל ימין ותיק, שבעבר בוטל כתב אישום שהוגש נגדו בטענה שאיים על התובעת בתיקי נתניהו, ליאת בן ארי. בית המשפט קבע אז כי "חופש הביטוי גובר על שלוות הנפש".