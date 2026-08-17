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הודאה מטלטלת

שילמו לי 400 שקל: צעירים חרדים מכרו את הקול בפריימריז

צעירים חרדים תועדו מודים שקיבלו כסף כדי להצביע בפריימריז • הציגו רשימה מוכנה עם מספרי מועמדים | "לא מעניין אותי פוליטיקה, רק כסף" (חדשות, חרדים)

5תגובות

תיעוד מטלטל שנחשף היום (שני) באתר "כיכר השבת" על ידי הכתב יוסי עבדו חושף כיצד צעירים הגיעו להצביע בפריימריז של מפלגת הליכוד תמורת תשלום במזומן, כאשר הם מודים בפה מלא שאין להם כל עניין בפוליטיקה או במועמדים שעבורם הם מצביעים.

בתיעוד, שצולם בעיצומו של יום הפריימריז בבנייני האומה, נראים שני צעירים חרדים המתראיינים ללא היסוס ומספרים על הסכומים שקיבלו ועל הרשימות המוכנות שהועברו להם. "אני את האמת הגעתי להצביע, לא מעניינת אותי לא פוליטיקה ולא כלום, אבל שילמו לי כסף", מסר אחד הצעירים, שסירב להיחשף בשמו המלא.

פריימריז הליכוד (צילום: יהודה גליקמן)

לדבריו, נציגי הליכוד שולחים אנשים ומשלמים להם כדי להרוויח קולות בפריימריז. "אני חרדי בא להצביע, אבל לא בהכרח שאני מצביע למישהו חרדי. אני מצביע למי ששילם לי", הבהיר הצעיר. חברו אלחנן הוסיף כי גם הוא קיבל תשלום, אף גבוה יותר.

הצעיר נתנאל שלף מכיסו רשימה מפורטת שניתנה לו מראש, ובה מוספרו המועמדים שאותם התבקש לסמן: המספרים 103, 105, 143, 122, 125, 126, 127, 128, 133, 138, 144 ו־208 ברשימה הארצית, לצד המספר 315 במחוז ירושלים. היחיד מבין השמות שזיהה היה דובר המושג הראשון ברשימה, דודי אמסלם.

המהומה בקלפי בבני ברק
המהומה בקלפי בבני ברק| צילום: צילום: י.ר.

השניים הבהירו כי ההתפקדות לליכוד אינה מעידה על כוונה לתמוך במפלגה ביום הבחירות הכלליות לכנסת. אלחנן ציין במפורש כי לא יצביע לליכוד, ואילו נתנאל אמר כי יצביע לפי הוראת רבנים, או לחלופין: "אם בן גביר ישלם לי כסף, אני אצביע לו".

הצעיר נתנאל חשף כי קיבל סכום של 400 שקלים עבור הגעתו להצביע. את דבריהם חתמו השניים באמירה הבוטה: "רק כסף, רק כסף. לא עובדים חינם, רוצים כסף, מה לעשות?".

הפריימריז בליכוד, באשדוד (צילום: Liron Moldovan/FLASH90)

כזכור, הפריימריז בליכוד התקיים היום עם השתתפות של כ-142 אלף מתפקדים, כאשר בקרב המתפקדים נמצאים אלפי חסידים וחרדים מכל הקבוצות והחצרות. על פי הערכות, היקף המתפקדים החרדים מגיע לכ-7,000 איש, כאשר בשיטת הפריימריז מועמד זקוק למספר אלפי קולות בלבד כדי להבטיח מקום ריאלי ברשימה.

החשיפה מעלה שאלות רציניות בנוגע לתקינות הליך הפריימריז ולשאלה האם מדובר בתופעה נקודתית או במנגנון מאורגן רחב יותר. יצוין כי בעבר עלו טענות דומות בנוגע לקניית קולות בפריימריז של מפלגות שונות, אך לעיתים נדירות מתועדות הודאות כה מפורשות כפי שנחשפו היום.
חרדיםהליכודפריימריזהצבעהקולותיוסי עבדו

5 תגובות

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4
כמה מטומטמים. גם אם אתם עושים משהו לא מוסרי ולא חוקי, להתראיין ולעשות חילול ה'- מה הטעם? כדי שעוד אנשים יחשבו שכל החרדים מעניין אותם רק כסף? לא משנה מי יבחר, ולא משנה הבחירות הכלליות, רק כסף? מציבור שאומר לכל העם שמעניין אותו רק תורה ולא כסף?
דוד
תפסיק לבלבל במוח החרדים לא אמורים להיות יפיופים לאדם זכות להתלבש כחרדי ולדבר על כסף הוא לא חייב לך שום דבר החרדים הם לא גוש אחד הם אינדיבידואלים
ג'פרי
3
פלילי? מקווה שיעמידו אותם לדין. ובוודאי שישללו להם את החברות בארגון לעולם. בושה וחרפה.
חיים
2
עכשיו צא ולמד מי עושה כך ואינו סכל להתראיין
ההוא גברא

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