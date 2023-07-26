ב'דגל התורה' פועלים בקושי לקושש קולות כדי להשיג את המנדט השביעי של 'יהדות התורה', כולל פגישה של ח"כ יעקב אשר עם צעירים חרדים בזולה על הגג בירושלים בהנחיית אבא טורצקי • ח"כ אשר: "הציבור החרדי הוא משפחה אחת גדולה" • צלם 'כיכר השבת' שלומי כהן תיעד (חרדים)
במשרדו של אריה דרעי כבר החלו בהכנת ניירות עבודה ראשונים. מקורבים יחידי סגולה אפילו שמעו ממנו על רשימה של אישים בולטים אותם הוא מעוניין לראות במפלגה החדשה שיקים. מסמך ראשון: התנועה תחת הנהגת השר ישי איבדה כמחצית ממצביעיה הפוטנציאליים. דרעי מכחיש ופעילים בש"ס זועמים (פוליטי)