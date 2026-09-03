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ליברמן ביטל כיתות י"ב - בוזי' כבר נרשם לתלמוד תורה | החדשות הלא חשובות

ליברמן ביטל כיתות י"ב - בוזי' כבר נרשם לתלמוד תורה | החדשות הלא חשובות
ליברמן ביטל כיתות י"ב - בוזי' כבר נרשם לתלמוד תורה | החדשות הלא חשובות| צילום: צילום: MDY, המרכז של ר' אלי סטפנסקי, אבי מוסקוב קול ברמה, לי עייש I24, אוריה קשת, ערוץ הכנסת, כלכליסט, עמודי הסושיאל של בנימין נתניהו, עמית סגל, הפרגוד, טלי גוטליב. לפי חוק 27א
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