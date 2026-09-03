( צילום: MDY, המרכז של ר' אלי סטפנסקי, אבי מוסקוב קול ברמה, לי עייש I24, אוריה קשת, ערוץ הכנסת, כלכליסט, עמודי הסושיאל של בנימין נתניהו, עמית סגל, הפרגוד, טלי גוטליב. לפי חוק 27א )

- צילום: MDY, המרכז של ר' אלי סטפנסקי, אבי מוסקוב קול ברמה, לי עייש I24, אוריה קשת, ערוץ הכנסת, כלכליסט, עמודי הסושיאל של בנימין נתניהו, עמית סגל, הפרגוד, טלי גוטליב. לפי חוק 27א

אמיר אוחנה שם מדליה לראש ממשלת הודו ולפיד קינא.

לפיד יודע מה זה הבטחה - האם הוא יודע מה זה לקיים.

מאי גולן מדברת רוסית - מה עם ליברמן?

אביגדור ליברמן רוצה לבטל כיתות יב'.

בוזי' הרצוג יושב בתלמוד תורה וליברמן דורש לבטל את הכיתות.

ביבי נתניהו שואל בבית הספר מי רוצה להיות ראש ממשלה.

טלי גוטליב אולי עוברת לעוצמה יהודית הקובה של איתמר בן גביר.

ראש השנה מתקרב - המציל האשכנזי תוקע בשופר ודגים רועדים לפני גפילטע פיש.

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הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר, נריה סעדה | עריכה: ידידיה כהן, דוד והבה