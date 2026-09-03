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ליברמן ביטל כיתות י"ב - בוזי' כבר נרשם לתלמוד תורה | החדשות הלא חשובות

לפיד מקנא בראש ממשלת הודו קיבלה מדליה | מאי גולן מדברת רוסית - ויוסי שואל למה לא הצטרפה לליברמן | ליברמן רוצה לבטל כיתות יב' - ובוזי' יושב בתלמוד תורה | מציעה לבוזי' חנינה | ביבי מגיע לבית ספר ושואל מי רוצה להיות ראש ממשלה | הדגים רועדים לפני ראש השנה - יוסי מסכם שנתיים של שידורים | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)

(צילום: MDY, המרכז של ר' אלי סטפנסקי, אבי מוסקוב קול ברמה, לי עייש I24, אוריה קשת, ערוץ הכנסת, כלכליסט, עמודי הסושיאל של בנימין נתניהו, עמית סגל, הפרגוד, טלי גוטליב. לפי חוק 27א)

הכותרות

  • אמיר אוחנה שם מדליה לראש ממשלת הודו ולפיד קינא.
  • לפיד יודע מה זה הבטחה - האם הוא יודע מה זה לקיים.
  • מאי גולן מדברת רוסית - מה עם ליברמן?
  • אביגדור ליברמן רוצה לבטל כיתות יב'.
  • בוזי' הרצוג יושב בתלמוד תורה וליברמן דורש לבטל את הכיתות.
  • ביבי נתניהו שואל בבית הספר מי רוצה להיות ראש ממשלה.
  • טלי גוטליב אולי עוברת לעוצמה יהודית הקובה של איתמר בן גביר.
  • ראש השנה מתקרב - המציל האשכנזי תוקע בשופר ודגים רועדים לפני גפילטע פיש.

נתקלתם בסיפור? שלחו אותו ישירות לווצאפ הפרטי של יוסי. תפתחו אוזניים ועיניים — אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי כאן בווצאפ ותוכלו לעקוב אחריו כאן בסטטוס.

הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר, נריה סעדה | עריכה: ידידיה כהן, דוד והבה
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