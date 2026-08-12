"אין עתיד, אין עתיד, אין שום עתיד". כך השיבה חברת הכנסת קטי שטרית (הליכוד) כשנשאלה אם למדינה יש עתיד אחרי יאיר לפיד. הריאיון, שנערך בתוכנית "החדשות הלא חשובות של השבוע" עם יוסי עבדו ב'כיכר השבת', חשף צדדים אישיים ומפתיעים בח"כית.

"יותר מרוקאית ממירי רגב"

"יש תחרות מי מרוקאי יותר, את או מירי רגב?"

קטי: "ממש לא, אני חושבת שאני הרבה יותר. אין תחרות, הכל טוב. אנחנו אוהבים מאוד מאוד את התרבות".

יוסי לא ויתר, והזכיר שגם ח"כ מירב בן ארי נוהגת להתגאות במוצא מרוקאי, אבל תיקן את עצמו במקום: היא בעצם ממשפחה שמוצאה מטריפולי, לא ממרוקו. שטרית סיפרה גם כי בתחרות דיבור מרוקאית מול אחיה ואחיותיה, היא זו שהגיעה אחרונה מבין חמישה.

שטרית הסבירה מדוע היא דבוקה לעיר מגוריה. "כשאבא שלי נפטר ישבנו בראשון לציון, ובקומה הראשונה הייתה מסיבת טראנס ביום שישי", סיפרה. כשאמה נפטרה, הסיפור היה שונה לגמרי. "ישבנו בבית שמש, הזמנו קייטרינג, ונאלצנו להחזיר אותו כי כל אנשי בית שמש הגיעו עם מגשים ענקיים של אוכל"*, תיארה. *"את העיר הזו אני לא מחליפה בעד שום הון".

היא גם נזכרה בשוחט המשפחתי מהעיר מוגדור במרוקו: "היינו באים לשוחט, הוא שחט לנו, לא היינו צריכים לחפש הכשרים. האמנו שהשוחט עושה את הדברים כמו שצריך".

"אני לא בבון"

בקטע נוקב יותר, שטרית התייחסה לכינוי הפוגעני שהוצמד בעבר לבני עדתה. כשנשאלה מה משכילה כמוה עושה בבית שמש, היא לא נרתעה מהשאלה ואף חייכה לרגע לפני שהשיבה בתקיפות: "אתה רואה, אני לא בבון", בהתייחס ישירה לסטיגמה המוכרת שדבקה בעברה בבני עדות המזרח.

יוסי: "איתמר בן גביר הביא תנינים לכנסת. מה דעתך להביא בעל חיים אחר, נניח נחש?"

קטי: "מפחדת מנחשים? גם אלה שהולכים על שניים וגם אלה שהולכים על הגחון. זה טראומה".

יוסי הוסיף וסיפר שלפי הגמרא, מי שחולם על נחש זוכה לפרנסה, ולכן הוא נוהג לצפות בסרטוני נחשים לפני השינה. קטי לא נשארה חייבת: "אני לא מצליחה לראות נחשים בחלומות. אני במקום זה רואה את אלה שהולכים על שניים", ורמזה שהכוונה לאותם "שדים" שהיא נתקלת בהם דווקא בהקיץ.

מי מרתיח לה את הדם

שטרית סיפקה גם קצת שרשרת פנימית מהכנסת. כשנשאלה אילו דברים במסדרונות מוציאים אותה מדעתה, ציינה את ח"כ אפרת רייטן, וטענה כי חלק מהערותיה של רייטן מהדוכן "שופכות רוע" ומרתיחות לה את הנשמה, בזמן שהיא עצמה משתדלת תמיד לדבר בנועם.

בקטע רציני יותר, שטרית שיתפה נתונים שהדאיגו אותה במיוחד. לדבריה, כ-65 אחוז מבני דורה עדיין מחוברים לזהות יהודית, אך בקרב ילדי היום השיעור צונח לכ-35 אחוזים בלבד. "זה נתון מחריד, מאבדים את הזהות היהודית שלנו", אמרה, והוסיפה כי ילדים רבים כיום כלל אינם יודעים מה זה תפילין או ציצית, ואף לא כמה ימים יושבים בסוכה.

כשנשאלה מי דואג לה היום לרגליים, אחרי שאמה עבדה שנים כפדיקוריסטית, גלשה לסיפור על אמונה בעין הרע. שטרית סיפרה שהיא נזהרת ממחמאות מהסוג הזה, שכן לדבריה מספיק שמישהו ישבח אדם וכבר "מתחילה פרשה" של עין רעה, ולכן היא נמנעת לרוב מלגשת לעצמה לטיפולים כאלה, אך הציעה בהומור לעשות זאת בעצמה למראיין.

הצעקנים לעומתי

שטרית התייחסה גם למיקומה ברשימת הליכוד בפריימריז. "הציבור לפעמים רוצה צעקנות ומילים חלולות. הדובר שלי צועק עליי 'תגידי משהו שנעשה סרטון', ואני אומרת לו 'לא, צריך לפתור את הבעיה'", אמרה, והודתה בחיוך: "מתברר שאני טועה".

הרגע האישי ביותר בריאיון נגע לסדר יומה הרוחני במשכן. "אני מתפללת פעמיים ביום וקוראת את השיעור היומי בספר 'חפץ חיים'", סיפרה. באחד הלילות הלבנים בדיוני הרפורמה המשפטית ישבה לקרוא, ופתאום ראתה צל מעליה. זה היה ראש הממשלה. "הוא שאל מה אני קוראת, ועמד איתי במשך 10 דקות לעשות את השיעור היומי ולדבר על איסור לשון הרע", תיארה.

החוק לחיילים והחלום להיות שרת החינוך

חלומה הגדול בכנסת, לדבריה, הוא לכהן כשרת החינוך, כדי לחזק את הזהות היהודית שעליה דיברה קודם לכן. כהישג מרכזי בקדנציה הנוכחית ציינה את "חוק העדפה מתקנת למשרתי מילואים באקדמיה", המאפשר ללוחמים שחזרו מעזה ומלבנון להתקבל ללימודים גם אם לא הספיקו לשפר בגרויות ופסיכומטרי.

לסיום, יצאה שטרית להגנתה הנחרצת של שרה נתניהו. "עושים לה רצח אופי נוראי ומרושע בתקשורת אך ורק בגלל שהיא אשתו של ראש הממשלה", אמרה. "מגיע לה שיכבדו אותה, מגיע לה שיעריכו אותה כמו שצריך".

זה רק חלק קטן ממה שקרה באולפן. את הריאיון המלא, עם עוד המון שאלות ותשובות שלא נכנסו לכתבה, ניתן לצפות בתוכנית "החדשות הלא חשובות של השבוע" עם יוסי עבדו.