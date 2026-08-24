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נתניהו מברך על צעד דרמטי של טראמפ: "גובים מחיר כבד מהאיראנים"

ראש הממשלה הודה לנשיא ארה"ב על הסנקציות החדשות | אלו פרטי המתקפה הכלכלית (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: אריה לייב אברמס)

ראש הממשלה פרסם הערב (שני) הודעת תודה לנשיא דונלד טראמפ, בעקבות הכרזתו על מתקפה כלכלית חסרת תקדים נגד .

"אתם גובים בצדק מחיר כבד מהדיקטטורה האכזרית הזו ומאלה שמסייעים לה להמשיך בתוקפנותה", כתב נתניהו בחשבון הטוויטר שבבעלותו.

ההודעה מגיעה על רקע הכרזת שר האוצר האמריקני סקוט בסנט על "D-Day הכלכלי" נגד איראן - מתקפה פיננסית שתיכנס לתוקף בשעות הבוקר הקרובות. בסנט הבהיר כי המשטר האיראני נמצא בנקודת תורפה מקסימלית לאחר ש "פירק את היכולות הצבאיות של איראן, הרס כמעט 100 אחוזים ממפעלי הצבא שלה, וקבר את תוכנית הגרעין שלה".

הנשיא טראמפ (צילום: shutterstock)

על פי הפרטים שנחשפו, הסנקציות המתוכננות יתמקדו בכ-60 ישויות, בני אדם וכלי שיט הקשורים לאיראן, תוך התמקדות בחמישה סקטורים מרכזיים: נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. "השעון מתחיל לתקתק", הודיע בסנט, תוך שהוא מפרט את היקף המתקפה הפיננסית חסרת התקדים.

הצעדים כוללים סנקציות נגד רשת מסועפת של חברות תיווך וכלי שיט של צי הצללים הפועלים ברחבי איחוד האמירויות, הונג קונג, סין, סינגפור, שווייץ ואירופה. כמו כן, ממשל טראמפ צפוי להפעיל סנקציות משניות נגד מדינות וגופים שימשיכו לסחור עם איראן, לרבות שלילה אפשרית של רישיונות כלליים שהתירו עד כה תשלומי העברות כספים לטהראן.

הנשיא טראמפ עצמו פרסם מוקדם יותר הצהרה קצרה ברשת החברתית Truth Social, בה כתב באותיות מוגדלות: "IRAN IS COMPLETELY COLLAPSING!!!" ("איראן קורסת לחלוטין!!!").

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפסנקציות

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