מנהיג חמאס איסמעיל הנייה חוסל בלב טהרן באמצעות פצצה שהונחה בחדרו לפני מספר חודשים, כך חושף היום (חמישי) עיתון ה'ניו יורק טיימס'.

הגורמים ששוחחו עם העיתון אמרו כי זו לא הפעם הראשונה שאיסמעיל הנייה שוהה בבית ההארחה המדובר, ורגיל לשהות במקום כאשר הוא מגיע לטהרן, אמרו הפקידים בעילום שם.

עוד נחשף בדיווח כי למרות שישראל לא עדכנה מראש את ארה"ב ובעלות בריתה, היא הודתה לאחר מעשה בפני המדינות הקרובות כי היא אחראית להתנקשות.

"המתנקשים הצליחו לנצל פער מסוג אחר: פגיעה באבטחה של מתחם כביכול מאובטח שאיפשר להטמין פצצה ולהשאירה מוסתרת במשך שבועות רבים לפני שתופעל בסופו של דבר", נכתב ב'טיימס'.

העובדה שישראל הצליחה להחדיר למבנה המאובטח ברמת האבטחה הגבוהה ביותר פצצה קטלנית, מהווה מבוכה גדולה עבור איראן וארגוני הביון שלה, לאור כך שהוא משמש לפגישות חשאיות ושיכון אורחים בולטים כמו הנייה, אמרו שלושה גורמים איראניים.

