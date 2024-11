נריה קראוס, שליחת 'רשת 13' לוושינגטון, נכחה אמש (שלישי) במסיבת עיתונאים בבית הלבן בנוכחות הנשיא ביידן.

בשלב מסוים שאלה הכתבת הישראלית את הנשיא אודות הסיכויים לעסקה עוד בטרם יוחלף הממשל הנוכחי.

הנשיא ביידן, שידוע בהערותיו הציניות מפעם לפעם, בחר להתעלם מהשאלה ובמקום זאת עסק במצלמות שעמדו מאחורי הכתבת ותיעדו את מסיבת העיתונאים.

כך זה היה נשמע:

קראוס: "הנשיא ביידן, אתה חושב שאתה יכול להשיג עסקת חטופים עד לסיום כהונתך?"

ביידן: "את חושבת שאת יכולה לקבל מכה מהמצלמה מאחורייך?". והפטיר כדרכו: "alright, thank you all". "בסדר, תודה לכולכם", לא לפני שנעץ מבט מתמשך לעבר הכתבת שהשתעשעה מהתשובה הייחודית.