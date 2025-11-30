גשמי הציקלון שהיכו את האי סומטרה באינדונזיה במשך ימים ארוכים הפכו את האזור לאתר אסון רחב היקף, ומניין ההרוגים עלה ל-303, כך אישרה סוכנות החירום האינדונזית, שהודיעה כי העדכון החדש כמעט מכפיל את הנתון הקודם שעמד על 174 קורבנות.
לצד המספרים הקשים, מאות בני אדם עדיין מוגדרים כנעדרים והנזק לתשתיות חוסם את דרכי הגישה לחלקים שלמים באי.
ראש סוכנות ההתמודדות עם אסונות מסר כי 75,000 תושבים כבר פונו מבתיהם ברחבי סומטרה, בעוד 279 אנשים טרם אותרו מאז החל גל הגשמים שנגרם בגלל הסופה הטרופית הנדירה שהתפתחה במצר מלאקה.
צוותי החילוץ מנסים לפרוץ את הציר המחבר בין צפון טאפאנולי לסיבולגה, שנותר חסום כבר שלושה ימים בעקבות מפולת גדולה. תושבים שנלכדו לאורך הכביש ממתינים למים, מזון ותרופות.
נזקי הציקלון הורגשו היטב גם בתאילנד, שם הודיעה הממשלה כי מספר ההרוגים עלה ל-162 לעומת 145 בדיווח הקודם, בעקבות גשמים עזים שמקורם באותה מערכת ציקלונית שהכתה משני עברי מצר מלאקה.
צפו בתיעודים מהציקלון שהיכה את דרום-מזרח אסיה.
