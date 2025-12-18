נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביא את הבית הלבן לשפל פוליטי חדש, לאחר שהתקין לוחיות ברונזה חרוטות מתחת לתמונותיהם של נשיאי ארה"ב לדורותיהם, עם טקסטים משפילים כלפי יריביו.

המהלך השלים שורה של שינויים מבניים ועיצוביים במתחם הבית הלבן, הכוללים את הריסת האגף המזרחי לצורך הקמת אולם נשפים ועיצוב מחדש של הלשכה הסגלגלה תוך שימוש נרחב בעיטורי זהב.

במסגרת עבודות אלו, שכללו גם את ריצוף גן הוורדים ושיפוץ חדר הדקלים, אתמול הותקנו באכסדרת הגן לוחיות ברונזה חדשות מתחת לדיוקנאות הנשיאים.

הלוחיות מפרטות את פועלם ומורשתם של נשיאי העבר מנקודת מבטו הייחודית של הנשיא המכהן.

​מזכירת העיתונות של הבית הלבן, קרולין לוויט, מסרה כי הלוחיות הן תיאורים כתובים ברהיטות וציינה כי הנשיא טראמפ כתב רבות מהן בעצמו.

אכן, הטקסטים שנכתבו מתחת לחלק מהתמונות כללו שפה בוטה ואופיינית לזו של נשיא ארה"ב. שלא במפתיע, מתחת לתמונותיו נכתבו שבחים מפליגים.

על פי הודעת דוברת הבית הלבן, הנשיא פעל כ"סטודנט להיסטוריה" בעת ניסוח הטקסטים. טראמפ התייחס ליוזמה כבר בחודש שעבר בראיון לכלי התקשורת, אז ציין כי כל לוחית תתאר את מעשיו של הנשיא המוצג במהלך כהונתו.

​בטקסט המופיע תחת דיוקנו של ברק אובמה נכתב כי הוא היה הנשיא השחור הראשון ומארגן קהילתי, אך הוא מתואר גם כאחת הדמויות "המפלגות ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית".

הלוחית מייחסת לאובמה ריגול אחר קמפיין טראמפ בשנת 2016 ואת הובלת הסקנדל הפוליטי המכונה בפי טראמפ "הונאת רוסיה". כמו כן, מופיעים אזכורים להפסדה של הילרי קלינטון בבחירות 2016, הן תחת הדיוקן של אובמה והן תחת דיוקנו של ביל קלינטון - בעלה של הילארי.

​הלוחית שהוצבה תחת דיוקנו של ג'ו ביידן מייחסת לו "הידרדרות מנטלית חמורה ושימוש חריג בעט אוטומטי", במקום שמו של ביידן נכתב "ג'ו ביידן המנומנם".

לאחר מכן צוין - על קיר הבית הלבן, כי הוא "היה בפער הנשיא הגרוע ביותר בתולדות ארה"ב".

עוד נכתב שם: "לאחר שנכנס לתפקידו כתוצאה מהבחירות המושחתות ביותר שנראו אי פעם בארצות הברית, ביידן פיקח על סדרה של אסונות חסרי תקדים שהביאו את אומתנו אל סף חורבן."

עוד בתיאור המשפיל: "בעקבות הפסדו המשפיל בעימות לנשיא טראמפ בעימות הגדול ביוני 2024, הוא נאלץ לפרוש ממסע הבחירות שלו לבחירה מחדש בבושת פנים. ביידן שימש את רשויות אכיפת החוק כנשק נגד יריבו הפוליטי, ובמקביל רדף אנשים חפים מפשע רבים אחרים. הוא עזב את תפקידו והנפיק חנינות גורפות לפושעים ובריונים דמוקרטים רדיקליים, כמו גם לחברי משפחת הפשע של ביידן. אך למרות הכל, הנשיא טראמפ נבחר מחדש בצורה מדהימה, והציל את אמריקה!"

בתיאור תקופת כהונתו נכתב כי הנסיגה מאפגניסטן הייתה אירוע משפיל, ונטען כי חולשתו של ביידן אפשרה את פלישת רוסיה לאוקראינה ואת מתקפת חמאס נגד ישראל בשבעה באוקטובר.

גם מהנשיא הרפובליקני ג'ורג' בוש לא חסך טראמפ את שבט לשונו. "הנשיא בוש פתח במלחמות באפגניסטן ובעיראק, שתיהן לא היו צריכות להתרחש".

​הנשיא לשעבר אובמה בחר שלא להגיב לפרסום הדברים. מהנשיא לשעבר ביידן ומבני הזוג קלינטון לא התקבלו תגובות לפניית כלי התקשורת.