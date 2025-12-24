תמונה ישנה ומרגשת שצצה ממעמקי העבר הצליחה לעורר סערה גלובלית חסרת תקדים סביב דמותו של אילון מאסק. בתצלום, שנראה בתחילה כזיכרון ילדות תמים, נראה הילד שיהפוך לאיש העשיר בתבל כשהוא לבוש בגלימה אדומה עם עיטורי פרווה לבנים, הופעה שהטעתה רבים לחשוב שמדובר בתחפושת של סנטה קלאוס.

אלא שהאמת מאחורי התמונה דרמטית הרבה יותר: אילון מאסק אישר בעצמו כי התמונה צולמה במהלך מסיבת פורים. בצידה השמאלי של התמונה אף מופיע כיתוב המאשר כי מדובר בחג היהודי המסורתי.

אם לא די בכך, מעריצים חדי-עין זיהו בתמונה פרט מצמרר שגובל בנבואה: על הקיר מאחורי ראשו של מאסק הצעיר מופיע ציור שדמותו דומה באופן מדהים לבעל בריתו הפוליטי, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הגולשים ברשת לא נותרו אדישים וכינו זאת "נבואה שהתגשמה" וסימן לכך שמאסק היה איש חזון כבר מילדות.

הגילוי המרעיש הצית מחדש גל של ספקולציות לגבי שורשיו של המיליארדר האקסצנטרי. למרות שמאסק הכחיש בעבר כי הוא יהודי, הוא חשף בעבר פרט מפתיע מעברו: הוא התחנך בגן הילדים העברי "רחל ספירו" בפרטוריה שבדרום אפריקה. יתרה מכך, מאסק אף הצהיר בעבר על זיקתו לעם היהודי ואף כינה את עצמו "יהודי שואף".

האם מדובר בצירוף מקרים היסטורי או בסיפור על ילד שחלם על כוכבים תוך שהוא חוגג את חגי ישראל? כך או כך, התמונה הוויראלית ממשיכה להכות גלים ולחשוף טפח נוסף מהחידה שהיא אילון מאסק.