סוף עידן מיון האשפה: המדינה שבה AI חותכת את הפסולת בחצי

בינה מלאכותית משנה את עולם הפסולת: מערכות מיון חכמות מבטיחות לחתוך בחצי את כמות הפסולת שמגיעה למטמנות | רובוטים ומצלמות עם ראייה ממוחשבת מזהים חומרים למחזור ושימוש חוזר, והופכים פסולת למשאב חדש וירוק (בעולם)

מיון אשפה אוטונומי (צילום: שאטרסטוק)

בינה מלאכותית נכנסת לעולם הפסולת ומבטיחה שינוי שמעטים חשבו עליו: מערכות חכמות למיון פסולת מסוגלות היום להוריד בחצי את כמות מה שמגיע למטמנות. פרויקטים חדשים בארצות הברית ואירופה מיישמים רובוטים ומצלמות עם ראייה ממוחשבת שמזהים חומרים שונים תוך שניות, מפרידים אותם ומכוונים למחזור או לשימוש חוזר.

בווירג’יניה, לדוגמה, שירותי הפסולת המקומיים בשיתוף חברת AMP Robotics מציינים כי השימוש במערכות מיון מבוססות עשוי לחסוך כמות משמעותית של פסולת ולייצר חומרים בעלי ערך שניתן להחזיר לשוק. המערכות הללו לא רק יעילות יותר מהשיטות הידניות, אלא גם מספקות נתונים בזמן אמת על סוג וכמות החומרים, מאפשרות שיפור מתמיד ומקטינות את הצורך במטמנות חדשות.

בעוד שהעולם נאבק בזיהום ובחוסר מקום להטמנה, הטכנולוגיה הזו מציעה פתרון שלא היה נראה אפשרי לפני מספר שנים פסולת שלא נזרקת סתם, אלא הופכת למשאב חדש, שימושי וחכם. פרויקטים דומים כבר מתחילים להופיע במדינות נוספות, ובקרוב ייתכן שנראה שינוי מהותי באופן שבו ערים מתמודדות עם הפסולת שלהן.

הפרויקט מטה 50% מהפסולת לשימוש חוזר ומיחזור. ההשפעה הסביבתית היא משמעותית – הפרויקט צפוי לחסוך פליטות גזי חממה בהיקף השווה להורדת 88,000 מכוניות מהכביש בכל שנה.

בעוד ששיעורי המיחזור בארה"ב דשדשו במקום במשך קרוב לעשור וחצי, המודל הווירג'יני מוכיח שבינה מלאכותית היא המפתח לשבירת תקרת הזכוכית של הקיימות, תוך חיסכון של מיליוני דולרים לרשויות המקומיות והפיכת הפסולת לחומר גלם יקר ערך בתעשייה.

