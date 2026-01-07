דוברת הבית הלבן קרולין לאוויט הצהירה אמש (שלישי) כי ארה"ב אינה שוללת שימוש בכוח צבאי לצורך השתלטות על גרינלנד, הטריטוריה הקפואה השייכת לממלכת דנמרק.

דוברת הבית הלבן, קארין לוויט, הבהירה כי "שימוש בצבא ארצות הברית הוא תמיד אופציה העומדת לרשות המפקד העליון" במסגרת המאמצים להשגת יעד זה. ההודעה מגיעה למרות הסתייגויות מצד בכירים רפובליקנים, בהם יו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון שכינה פעולה צבאית "לא ראויה".

האיחוד האירופי הגיב בזעם לאמירה ופרסם מכתב התומך בריבונותה של ממלכת דנמרק ועצמאותו של העם הגרינלנדי.

"גרינלנד שייכת לעמה", נכתב שם. "דנמרק וגרינלנד, ורק להן, הן אלה שיחליטו בעניינים הנוגעים לדנמרק וגרינלנד."

גם סטיבן מילר, סגן ראש הסגל של הבית הלבן עסק בנושא השבוע, כשהוא הבהיר שהנשיא טראמפ רואה את גרינלנד כמדינה עתידית של ארה"ב.

"הנשיא הבהיר כבר חודשים שארצות הברית צריכה להיות האומה שגרינלנד היא חלק ממנגנון הביטחון הכולל שלה", אמר מילר.

עם זאת, כאשר נשאל על השתלטות צבאית בכוח, אמר מילר שאין צורך אפילו לחשוב על זה כרגע. "אין צורך אפילו לחשוב או לדבר על זה בהקשר שאתה שואל, של מבצע צבאי. אף אחד לא יילחם צבאית בארה"ב על עתידה של גרינלנד".

נושא ההשתלטות האמריקנית על גרינלנד מקבל משנה תוקף לאור העובדה שהיא משתייכת לדנמרק, מדינה השייכת בעצמה לאמנת נאט"ו.

סעיף 6 לאמנה מגדיר במפורש כי תקיפה חמושה על איים באזור הצפון-אטלנטי הנמצאים תחת סמכותה של אחת המדינות החברות תפעיל את מנגנון ההגנה הקיבוצית.

לכן, מבחינה משפטית יבשה, תקיפה אמריקאית על גרינלנד נחשבת לתקיפה על נאט"ו כולה.

עם זאת, הפעלת "סעיף 5" המפורסם במקרה שבו ארצות הברית היא התוקפן מייצרת פרדוקס משפטי ופוליטי. בעוד שהאמנה מחייבת את שאר המדינות לסייע לצד המותקף, היא אינה כוללת מנגנון להרחקת מדינה חברה או לטיפול בעימות פנימי בין חברות הברית.

במצב כזה, סביר להניח שהברית תחדל לתפקד כגוף מאוחד, שכן המדינות האחרות יצטרכו לבחור בין נאמנותן להסכם לבין עימות צבאי עם המעצמה החזקה ביותר בארגון.

למרות המחויבות המשפטית להגן על דנמרק, סעיף 5 מעניק לכל מדינה חברה חופש פעולה להחליט מהו הסיוע הנדרש "לפי ראות עיניה". משמעות הדבר היא שגם אם תתקיים חובת הגנה, מדינות אירופה עשויות להסתפק בצעדים דיפלומטיים או כלכליים ולאו דווקא צבאיים. תרחיש כזה יוביל ככל הנראה לפירוקה המעשי של הברית, שכן הוא יערער את היסוד הבסיסי עליו היא נשענת – האמון בהרתעה ההדדית ובשלום הפנימי בין חברותיה.