בתי החולים באיראן עורמים גופות אלו על אלו בעוד כוחות הביטחון מבצעים טבח המוני בחסות האפלת חשמל וניתוק מוחלט של רשתות התקשורת. עדות קולית מצמררת של גבר איראני שהצליחה להוציא הודעות מגבולות המדינה חושפת את ממדי הדיכוי האלים של המשטר מול גל המחאות הנוכחי.

"בבתי החולים עורמים גופה על גופה", מספר הגבר בעדותו, ומתאר מציאות של רצח עם המתרחש הרחק מעיני העולם. לדבריו, המשטר פועל בשיטה מכוונת של יצירת עלטה כדי להסתיר את מעשיו: "נתנו האפלת חשמל לכל האזור, ובזמן הזה הם באים ומבצעים טבח. ניתקו את כל התקשורת, פשוט הורגים בכל רגע". הוא מוסיף כי היקף הקטילה אינו נתפס: "בכלל אי אפשר להאמין כמה הם הורגים".

העדות מתארת הסלמה חריפה בעימותים, כאשר האזרחים משיבים מלחמה. "אנשים יוצאים החוצה בכוונה להרוג. אומרים שאם לא תהרגו – יהרגו אתכם. זה נהיה מאוד 'יום הדין'", הוא מתאר את המצב ברחובות מול כוחות הביטחון ה"חמושים בכבדות". הדובר מביע תסכול עמוק מכך שלמרות הפגנות התמיכה ברחבי העולם, לא ננקטת פעולה ממשית: "האיראנים יצאו החוצה בכל אירופה, אבל אני לא יודע למה שום דבר לא קורה. אם העניין הזה יהפוך למתמשך, הם פשוט ימשיכו להרוג".

בסיום דבריו הוא פונה בקריאה נואשת לקהילה הבינלאומית להעביר מידע ולפעול בכל ערוץ אפשרי. "רק האנשים בחוץ יכולים לדווח עליהם. מכל מה שאתם יכולים לעשות שם – תעשו. תשלחו מכתבים ואימיילים לכל מקום שאפשר", הפציר, תוך שהוא מזהיר כי ללא סיוע חיצוני המשטר ימשיך במעשי הטבח תחת מעטה החשיכה.