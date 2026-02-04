פיטר מנדלסון סיים היום (רביעי) רשמית את חברותו בבית הלורדים, הבית העליון של הפרלמנט הבריטי, לאחר שיושב ראש הבית הכריז על פרישתו שנכנסה לתוקף בבוקר יום רביעי.

המהלך מגיע על רקע לחץ כבד מצד הממשלה והציבור בעקבות חשיפת מסמכים חדשים הקושרים אותו לעבריין ג'פרי אפשטיין. ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע כי העביר למשטרה תיק מסמכים המכיל התכתבויות ששלח מנדלסון לאפשטיין, ובהן מידע ממשלתי חסוי ורגיש מבחינה כלכלית מתקופת כהונתו כשר בממשלה בשנת 2008. המסמכים פורסמו על ידי משרד המשפטים האמריקני ימים קודם לכן.

במקביל לבדיקת משטרת המטרופולין האם המעשים מהווים עבירה פלילית של הפרת אמונים או פגיעה בביטחון המדינה, הממשלה החלה לגבש חקיקה מזורזת שתאפשר לשלול ממנדלסון את תואר האצולה שלו.

כיום, התפטרות מהפרלמנט אינה מובילה לאובדן התואר "לורד", וסטארמר הצהיר בפני שריו כי המצב שבו לא ניתן להדיח אנשים המביאים את הבית לידי ביזיון אינו מתקבל על הדעת.

המשבר הנוכחי החל להסלים בתחילת השבוע, כאשר מנדלסון הודיע על התפטרותו ממפלגת הלייבור.

ההחלטה התקבלה לאחר פרסום מסמכים של משרד המשפטים האמריקני, המצביעים לכאורה על תשלומים בסך של כ-75 אלף דולר שהועברו מאפשטיין לחשבונות הקשורים למנדלסון בתחילת העשור הראשון של המאה ה-21. מנדלסון טען כי אין לו כל זיכרון או תיעוד לתשלומים אלו והכחיש את הטענות, אך בחר לפרוש כדי למנוע מבוכה נוספת ממפלגת השלטון.

מלבד ההיבט הכספי, המסמכים חושפים התכתבויות בהן מנדלסון לכאורה ייעץ לאפשטיין כיצד להפעיל לחץ על הממשלה הבריטית בנושא מיסוי בנקאים, תוך שהוא מבטיח "לנסות לתקן" את המדיניות בעבורו.

מנדלסון טען להגנתו כי פעל מול בנקים רבים באותה תקופה ולא רק מול אפשטיין, אך המיילים המפורשים המעידים על קשר קרוב גם לאחר הרשעתו הראשונה של אפשטיין ב-2008, הובילו להדחתו הקודמת מתפקיד השגריר בוושינגטון ולסיום דרכו הפוליטית הנוכחי.

"פיטר מנדלסון איכזב את המדינה שלו", אמר ראש הממשלה קיר סטארמר בדיון הקבינט. מנדלסון עצמו מסר בהודעתו כי הוא חש חרטה וצער על כך ששמו נקשר שוב בסערה סביב אפשטיין, והוסיף כי הטענות על העברות הכספים מחייבות בדיקה מצדו אך אינו מעוניין להכביד על המפלגה לה הקדיש את חייו.