כיכר השבת
"לגרום נזק מקסימלי"

"זה היה גיהנום": תושבי טהרן מתארים ליל אימה של הפגזות

תושבים בטהראן סיפרו על לילה קשה במיוחד של הפצצות אמריקניות וישראליות על הבירה  | "הם הפציצו בכל מקום, בכל חלק של טהראן", אמר אחד מהם | מקור המעורה בתוכניות הלחימה אמר כי צה"ל מנסה לגרום נזק מקסימלי לאיראן, כל עוד קיים חלון הזדמנויות לפעולה (בעולם)

הפגזות צה"ל אתמול בטהרן
הפגזות צה"ל אתמול בטהרן| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
הפגזות צה"ל אתמול בטהרן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תושבים בטהראן סיפרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' על לילה קשה במיוחד של הפצצות אמריקניות וישראליות על הבירה. אחד התושבים אמר כי "זה היה כמו גיהנום. הם הפציצו בכל מקום, בכל חלק של טהראן". לדבריו, "הילדים שלי מפחדים לישון עכשיו. אין לנו לאן ללכת".

בצה"ל אמרו כי בין היעדים שהותקפו בטהראן היה מתקן מחקר ופיתוח בתחום הנשק, כחלק מגל תקיפות רחב שבוצע במהלך הלילה והמשיך גם במהלך היום (שלישי).

מקור המעורה בתוכניות הלחימה אמר כי צה"ל מנסה לגרום 'נזק מקסימלי ל' כל עוד קיים חלון הזדמנויות לפעולה, מתוך הנחה ש עשוי להחליט לסיים את המלחמה בכל רגע.

במקביל, משמרות המהפכה של איראן הצהירו כי לא יאפשרו יצוא נפט מהמזרח התיכון כל עוד התקיפות האמריקניות והישראליות נמשכות. בתגובה איים טראמפ כי אם איראן תנסה לחסום את זרימת הנפט דרך מצר הורמוז, ארצות הברית תפגע בה "פי עשרים חזק יותר" ממה שנפגעה עד כה.

למרות האיומים, ב'רויטרס' דווח כי על פי הערכות המשקיעים טראמפ עשוי להפסיק את הלחימה, לפני שהשיבושים החריגים בשוק האנרגיה יובילו למשבר כלכלי עולמי.

לאחר שטראמפ התבטא אתמול כי המלחמה "כמעט הושלמה", נרשמה ירידה במחירי הנפט לאחר הזינוק החד שנרשם יום קודם לכן, ושווקי המניות באסיה ובאירופה התאוששו מהירידות החדות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר