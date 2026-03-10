"זה היה גיהנום": תושבי טהרן מתארים ליל אימה של הפגזות

תושבים בטהראן סיפרו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' על לילה קשה במיוחד של הפצצות אמריקניות וישראליות על הבירה. אחד התושבים אמר כי "זה היה כמו גיהנום. הם הפציצו בכל מקום, בכל חלק של טהראן". לדבריו, "הילדים שלי מפחדים לישון עכשיו. אין לנו לאן ללכת".

בצה"ל אמרו כי בין היעדים שהותקפו בטהראן היה מתקן מחקר ופיתוח בתחום הנשק, כחלק מגל תקיפות רחב שבוצע במהלך הלילה והמשיך גם במהלך היום (שלישי).

מקור המעורה בתוכניות הלחימה אמר כי צה"ל מנסה לגרום 'נזק מקסימלי לאיראן' כל עוד קיים חלון הזדמנויות לפעולה, מתוך הנחה שטראמפ עשוי להחליט לסיים את המלחמה בכל רגע.

במקביל, משמרות המהפכה של איראן הצהירו כי לא יאפשרו יצוא נפט מהמזרח התיכון כל עוד התקיפות האמריקניות והישראליות נמשכות. בתגובה איים טראמפ כי אם איראן תנסה לחסום את זרימת הנפט דרך מצר הורמוז, ארצות הברית תפגע בה "פי עשרים חזק יותר" ממה שנפגעה עד כה.

למרות האיומים, ב'רויטרס' דווח כי על פי הערכות המשקיעים טראמפ עשוי להפסיק את הלחימה, לפני שהשיבושים החריגים בשוק האנרגיה יובילו למשבר כלכלי עולמי.

לאחר שטראמפ התבטא אתמול כי המלחמה "כמעט הושלמה", נרשמה ירידה במחירי הנפט לאחר הזינוק החד שנרשם יום קודם לכן, ושווקי המניות באסיה ובאירופה התאוששו מהירידות החדות.