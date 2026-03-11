כיכר השבת
איראן נגד כולם

18 מדינות ועוד אחת: איראן תקפה אוניה תאילנדית במצרי הורמוז 

המלחמה הימית עולה מדרגה עם פגיעה קשה באונייה תאילנדית שהובילה לפינוי צוותה תחת אש איראנית. תאילנד מוצאת את עצמה כעת חלק מחזית עולמית רחבה של מדינות המתמודדות עם תוקפנות ישירה מצד טהרן (חדשות בעולם)

הפגיעה בספינה תאילנדית שניסתה לעבור דרך מצר הורמוז. (צילום: רשתות חברתיות )

הבוקר (רביעי), הפך מצר הורמוז לזירת קרב בוערת כאשר החריפה את מאמציה לחסום את נתיב הסחר הקריטי, בתוך שבוע וחצי במצר הורמוז הפכו למדורה עולמית שסוחפת אליה מדינות מכל קצוות תבל.

לפנות בוקר אוניית המטען התאילנדית Mayuree Naree ספגה פגיעה ישירה בעת ששטה כ-18 קילומטרים מצפון לעומאן, מה שהוביל לפריצת דליקה עזה על הסיפון ולאילוץ הצוות לנטוש את הספינה תחת אש.

התקיפה הזו, שבוצעה כחלק מניסיון איראני מכוון להטיל מצור על נתיב הסחר הקריטי, לא הייתה היחידה באותו בוקר; גם אוניית המכולות היפנית ONE Majesty ואוניית הצובר Star Gwyneth, המניפה את דגל איי מרשל, נפגעו מחימוש איראני בעודן מנסות לנווט במים הסוערים של המפרץ,.

עם הפגיעה באונייה שלה, תאילנד מוצאת את עצמה מצטרפת בעל כורחה לחזית רחבה של יותר מ-18 מדינות (באופן ישיר 22 באופן עקיף) שהפכו למטרות ישירות של טהרן ושלוחותיה מאז סוף פברואר.

המערכה הזו, שמרכזה בעימות ישיר בין איראן, ישראל וארצות הברית, שלחה זרועות לכל עבר: מאזרבייג'ן, שם הותקפו שדות תעופה, ועד לקפריסין ויוון, שנכנסו לכוננות שיא לאחר פגיעה בבסיסים בריטיים. במדינות המפרץ – איחוד האמירויות, ערב הסעודית, כווית, קטר ועומאן – השמיים התמלאו בטילים וכטב"מים שכוונו לעבר מתקני גז ומרכזי ערים, בעוד שירדן וטורקיה נאלצו לפעול באופן אקטיבי ליירוט איומים בשטחן ולסגירת מרחבים אוויריים.

הזירה היבשתית בוערת לא פחות, כאשר לבנון, סוריה ועיראק מהוות מוקד לחילופי מהלומות בלתי פוסקים וניסיונות הסתערות על נציגויות דיפלומטיות. אפילו במרחקים עצומים, כמו בחופי סרי לנקה, המלחמה נותנת את אותותיה עם הטבעת כלי שיט צבאיים, בעוד שבחריין וברטניה לוקחות חלק פעיל ביירוט ובתגובה לתוקפנות הגוברת. מה שהחל כסכסוך נקודתי הפך לרשת סבוכה של עימותים המקיפה את הגלובוס, ומשאירה את הקהילה הבינלאומית כולה דרוכה מול זירה פתוחה ומדממת שבה כל כלי שיט בלב ים וכל נמל תעופה באזור נמצאים בטווח הסכנה המיידי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

