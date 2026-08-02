התרגיל של בן סלמאן: טראמפ בלם תקיפה בניגוד לעמדת האמירויות

מצור על איראן - צילום: סנטקום צבא ארה"ב מצור על איראן | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:17

שעות ספורות לפני שהמזרח התיכון היה אמור להיכנס לסערה צבאית חסרת תקדים, התקבלה ההחלטה הדרמטית: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל את התקיפה המתוכננת באיראן. מאחורי ההחלטה עומדת שיחה קדחתנית עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, שלחץ על הנשיא האמריקני לבחור בדיאלוג על פני אש.

על פי דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', השיחה בין בן סלמאן לטראמפ התקיימה שעות אחדות בלבד לפני מועד התקיפה המתוכננת. יורש העצר הסעודי דחק בנשיא האמריקני לקדם פתרון דיפלומטי שימנע הסלמה אזורית, תוך שהוא מבקש הבהרות לגבי האסטרטגיה האמריקאית ארוכת הטווח מול טהראן. ממשלת סעודיה מסרה כי "מאמצים כאלה סוללים את הדרך לפתרונות דיפלומטיים שמניבים תוצאות חיוביות, שומרים על ביטחון הפיקוח והיציבות באזור ומונעים הדרדרות לעימות רחב יותר". הסעודים הבהירו כי עימות נרחב יביא לפגיעה קשה בתשתיות האזוריות ובמחירי האנרגיה העולמיים.

מוחמד בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

פיצול במפרץ: בין דיאלוג להסלמה

אולם בקרב מדינות המפרץ נרשם פיצול עמוק בעמדות. בעוד סעודיה דחקה בדיאלוג ובריסון, איחוד האמירויות לחצה על טראמפ לנקוט פעולה צבאית נחרצת בהרבה. גורמים באמירויות טענו כי משמרות המהפכה האיראניות לא יתפשרו ללא הסלמה אמריקאית משמעותית, השתלטות על מצר הורמוז ואף שקילת תמרון קרקעי.

מדינות נוספות במפרץ הביעו תסכול עמוק ממה שהגדירו כ"היעדר אסטרטגיה ברורה" מצד וושינגטון. הן דרשו קבלת מיירטים נוספים למערכות הגנה אווירית וערבויות ביטחוניות מוצקות, תוך שהן מזהירות מפני הסכם שאינו בר אכיפה עם איראן.

בישראל, כפי שדווח בכיכר השבת, גורמים בכירים בדרג המדיני והביטחוני הביעו זעם ותדהמה מההחלטה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירי הדרג המדיני למדו על ביטול המתקפה מהפוסט שפרסם טראמפ ברשת החברתית, ללא תיאום מוקדם.

טראמפ ובן סלמאן ( צילום: הבית הלבן )

איום איראני: מכת מנע אם השיחות ייכשלו

ברקע הלחצים הדיפלומטיים עומד חשש כבד מפני מתקפת פתע איראנית. דיפלומט איראני ששוחח עם 'וול סטריט ג'ורנל' איים כי אם השיחות ייכשלו, משמרות המהפכה שוקלים לבצע מכת מנע גם ללא תקיפה אמריקאית מקדימה. האיום מכוון כנגד בסיסים אמריקניים, מדינות המפרץ ואולי גם נגד ישראל.

במקביל לדרמה הדיפלומטית, מתווכים מקטר הציגו לטהראן הצעה חדשה לשינוי נתיבי השיט במצר הורמוז. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הצהיר כי המשא ומתן בין איראן לעומאן בנוגע למצר נמצא בשלבים סופיים, על פי סוכנות הידיעות אירנא. עם זאת, דוברות משרד החוץ בטהראן הבהירה כי עצם קיומו של המו"מ אינו מעיד על פתיחתו או סגירתו המיידית של המצר.

איראן הביעה נכונות עקרונית לשקול את ההצעה הקטרית, אך הדגישה כי כל הסכם יהיה כפוף לתנאים מחמירים ולפיקוח בינלאומי. טהראן דורשת הסרת סנקציות כלכליות והכרה בזכותה להעשרת אורניום, דרישות שעלולות לסבך את המשא ומתן.

פעילות אמריקאית אינטנסיבית במפרץ

בשטח, הכוחות האמריקניים ממשיכים בפעילות אינטנסיבית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) פרסם תיעוד דרמטי של מטוס קרב חמקני מסוג F-35C של חיל הנחתים הממריא מנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" בעת שהיא חוצה את הים הערבי. על פי נתוני הצבא האמריקני, הכוחות בשטח הסיטו ממסלולם 35 כלי שיט מסחריים, השביתו שני כלי שיט נוספים וביצעו בדיקות ביטחוניות קפדניות על שתי ספינות נוספות.

הפעילות האמריקאית במפרץ נמשכת במסגרת מה שהצבא מכנה "מצור אמריקני נגד איראן", שמטרתו למנוע הברחת נשק ואמצעי לחימה למיליציות פרו-איראניות באזור. עם זאת, ההחלטה לבטל את התקיפה מעלה סימני שאלה לגבי המשך האסטרטגיה האמריקאית במזרח התיכון.

בירושלים ובבירות המפרץ ממתינים כעת לראות האם המהלכים הדיפלומטיים יניבו פירות, או שהאזור צועד לקראת הסלמה נוספת.