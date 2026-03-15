ביום שבת האחרון הונף שוב דגל הפסים והכוכבים מעל בניין השגרירות האמריקאית בקראקס, ברגע היסטורי שסימן את סיומן של שבע שנים של עוינות ונתק. המהלך הסמלי, שהתרחש בדיוק שבע שנים לאחר הורדת הדגל ב-2019, מגיע חודשיים בלבד לאחר המבצע הצבאי האמריקאי בו נלכד הנשיא לשעבר ניקולס מדורו, המוחזק כעת בבית מעצר פדרלי בניו יורק.

בשגרירות מיהרו להכריז ברשתות החברתיות על "תחילתו של עידן חדש" ביחסים בין המדינות. תושבים מקומיים שהתאספו מחוץ למתחם הביעו אופטימיות ותקווה כי חזרת הדיפלומטיה האמריקאית תביא עמה קדמה ושיפור במצב הכלכלי הקשה. למרות החגיגיות, מבנה השגרירות עדיין עובר שיפוצים נרחבים וטרם פורסם מועד רשמי לפתיחתו המלאה לציבור.

לצד השמחה ברחובות, המהלך אינו חף ממחלוקות; חלקים בממסד הפוליטי בוונצואלה נותרו ביקורתיים כלפי ממשל טראמפ והשפעתו הגוברת על תעשיית הנפט המקומית. עם זאת, נוכחותו של הדגל האמריקאי בבירה מסמנת צעד בלתי הפיך בשיקום הקשרים בין המעצמה הצפונית למדינה הדרום-אמריקאית מוכת המשברים.