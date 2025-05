הגאון רבי שניאור קלופט, אב"ד עדת ישראל, חיפה ( צילום: באדיבות המצלם )

הגאון רבי שניאור קלופט, מחשובי רבני הצפון, אב בית דין עדת ישראל בחיפה, ראש כולל "דעת יואל" וראש ישיבת "נחלת נפתלי" בצפת יצא בהצהרה חריגה ולא שגרתית - על כך שעושים מהעיקר טפל ומהטפל עיקר

בשיחת חיזוק שמסר בישיבה הוא הזכיר שכל הסיבה שערים בלילה הוא הכנה לתפילה וקריאת התורה, ומי שבתפילה וקריאת התורה ומגילת רות נרדם לא עושה כדין. הרב קלופט הדגיש שמותר לאדם להיות ער בלילה רק אם ברור לו שיוכל להיות ערני גם בקריאת התורה שלדברי הרמח"ל ופסיקתא דרב כהנא, זה עיקרו של חג השבועות וגם ע"פ הלכה פשוט שאם לא יהיה ערני במה שחייב ע"פ דין אין עניין להישאר ער.

Your browser does not support the audio element.

הרב קלופט אמר: "ההשפעה העיקרית בשבועות, יש פסיקתא דרב כהנא, אולי זה אוראים, שהדבר החשוב בשבועות וההשפעות החשובות זה קריאת התורה עם עשרת הדבירות.

"עייפים מהלילה, ויש כאלה שרדומים או חצי רדומים, מפספסים את קריאת התורה, את מגילת רות"

"הם מפספסים את ההשפעות החשובות של החג כי העיקר זה לשמוע את עשרת הדיברות שניתנו בחג , בזמן מתן תורה"

"מה עושים עם פסיקתא דרב כהנא ?"

אלו "עושים את העיקר טפל ואת הטפל עיקר" - סיים בכאב הרב קלופט