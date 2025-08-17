איזה כרטיס אשראי מומלץ? כך תבחרו נכון בקיץ 2025

הקיץ כבר כאן, ואיתו גם ההוצאות האופייניות על אטרקציות וחופשות משפחתיות. כדי ללמוד כיצד להתנהל כלכלית חכם יותר ולבחור כרטיס אשראי מומלץ לחו"ל, יצאנו לבדוק מה היו המגמות הכלכליות הבולטות בקיץ שעבר – ומה קרה להרגלי הקנייה שלנו. הנתון הבולט ביותר הוא שבקיץ 2024 הוצאנו כ-5.3% יותר מאשר בקיץ 2023.

אז על מה הוצאנו את הכסף? בקיץ 2024 העדפנו להשקיע בחוויות קרוב לבית מאשר במדינות רחוקות, באופן יחסי לקיץ 2023. ההוצאות על מסעדות ובתי קפה עלו ב-12.1%, על ספא – ב-17.5%, ועל תרבות ובילוי ב-9.9%. מי שבחרו לטוס לחו"ל, הוציאו יותר כסף בתחומי המזון (8.4%) והאלקטרוניקה (9.6%), וגם עשו יותר עסקאות בתחומי הבילוי והפנאי.

ואם כבר מדברים על חו"ל, הקיץ של 2024 היה שונה מקודמיו. בעוד שבענף התעופה הכללי הייתה ירידה של 16.4% בכמות העסקאות, חברות התעופה הישראליות חוו גידול של 57.4%. אותה מגמה נראתה גם ברכישות אונליין: היקף הקניות שלנו מחנויות הלבשה ישראליות אונליין זינק ב-26.5%, לעומת ירידה של 18.4% בהזמנות הלבשה מאתרים בחו"ל. נראה שגם הנתונים תומכים בזה שישראלים אוהבים לקנות תוצרת מקומית ולחזק עסקים כחול לבן.

משלמים יותר בארנק דיגיטלי

מגמה משמעותית שראינו בקיץ הקודם היא קפיצה טכנולוגית של הציבור הישראלי – שעבר בהמוניו לשימוש בארנקים דיגיטליים כמו גוגל פיי ואפל פיי. במספרים – היקף השימוש בתשלום באמצעות הסמארטפון קפץ ב-38.6%. אנחנו הישראלים לא מאכזבים כאומת ההייטק, ומאמצים חידושים טכנולוגיים בקצב מסחרר – גם בתחום התשלומים וכרטיסי האשראי. כשמתרכזים בעסקאות שבוצעו בישראל, התמונה אפילו יותר מרשימה - גידול של 50% בהיקף ההוצאות דרך הסמארטפון.

הכרטיס שמשדרג את הקיץ

כשההוצאות גדלות, חשוב לבחור כרטיס שמחזיר לכם הטבות או קאשבק. אחת האפשרויות המומלצות היא כרטיס CashBack+ של ישראכרט, שמתאים בדיוק לאלה מאיתנו שרוצים למקסם כל שקל שהם מוציאים. העיקרון פשוט: על כל קנייה שמבצעים באמצעות הכרטיס, בישראל או בחו"ל, מקבלים החזר כספי. אפשר לצבור עד 4,800 שקל בשנה – מדובר בסכום משמעותי.

איך אפשר להשתמש בכסף שנצבר? פשוט מאוד, את הסכום שנצבר מעבירים לגיפטקארד דיגיטלי בלחיצת כפתור דרך אפליקציית ישראכרט – וזהו, אתם יכולים לממש את ההחזר שצברתם כבר באותו רגע. אפשר לשלם באמצעות הגיפטקארד הדיגיטלי במגוון גדול של חנויות ורשתות אהובות כמו חצי חינם, פוקס, מנגו ועוד ועוד. בנוסף, אפשר להשתמש בכרטיס למימוש ההחזר גם בחנויות אונליין - למי שמעדיף לעשות את הקניות שלו מהספה בבית.

כרטיס CashBack+ של ישראכרט הוא כרטיס אשראי מומלץ במיוחד לקיץ, וגם לעונות אחרות, גם בגלל ההטבות הנוספות שהוא מעניק למחזיקים בו. כך למשל, בקיץ 2025 עבור רכישות בחו"ל בחנויות המשתתפות במבצע, שמבוצעות בעזרת הסמארטפון, מקבלים החזר של 10%, עד 100 שקלים. הטבה משתלמת נוספת שמציעה ישראכרט ללקוחותיה, מתאימה במיוחד למי שמתכננים לטוס לחו"ל בקיץ 2025 – קיץ שבו צפויה עלייה ניכרת במספר הטסים לחו"ל בהתבסס על המגמה שראינו בשנה שעברה. ההטבה היא ביטוח נסיעות חינם בשני מסלולים: מסלול משפחתי הכולל הרחבות ביטוח חינם עבור 14 יום לכל המשפחה, ומסלול ליחיד עם 5 ימי ביטוח חינם על רובד הבסיס. כדאי לנצל את ההטבות הייחודיות לקיץ 2025 כבר עכשיו עם כרטיסי ישראכרט, כך שתספיקו לקבל מהם כמה שיותר.

טיפים לבחירת כרטיס אשראי מומלץ לקיץ

דמי הכרטיס: כמה באמת תשלמו כל חודש? עם כרטיס CashBack+ של ישראכרט למשל, תוכלו ליהנות משנה ראשונה ללא דמי כרטיס.

על מה מקבלים החזר? אם אתם משווים בין כרטיסי קאשבק, חשוב כמובן לבדוק מה גובה ההחזר באחוזים – אבל זה לא הכל. צריך להבין על איזה קניות מקבלים החזר, איך מממשים אותו, ומה באמת הסכום המקסימלי שאפשר לצבור. בישראכרט למשל, תוכלו לצבור עד 4,800 שקל בשנה באמצעות כרטיס CashBack+.

הטבות משתלמות: ההבדלים האמיתיים בין כרטיסי אשראי שונים נמצאים בהטבות שהם מעניקים לכם. בקיץ, למשל, כדאי לבדוק מה גובה עמלת המט"ח שהכרטיס שלכם מציע. כרטיס CashBack+ למשל מציע עמלת המרה של 0% על הקניות בחו"ל ובאונליין. תהיו זכאים פעמיים בשנה לפטור מעמלת המרה בכרטיס, למשך 30 יום בכל פעם, מתי שתרצו. בנוסף, בדקו האם הכרטיס מציע לכם הטבות משתלמות נוספות כמו הנחות על ביטוח נסיעות לחו"ל, או כניסה מוזלת לטרקלין דן בנתב"ג - כפי שמציעים כרטיסי ישראכרט. כל אלה הופכים את הבחירה בכרטיס הנכון למשתלמת הרבה יותר.

בשורה התחתונה, ישראלים רבים מגלים שבקיץ הם מוציאים יותר כסף מאשר בשאר השנה - בעיקר על חופשות, בילויים בחוץ, אירועים, קניות ועוד. לכן חשוב במיוחד לבחור כרטיס אשראי בצורה חכמה לקראת הקיץ הקרוב, ולקבל יותר ערך עבור כל שקל שאנחנו מוציאים.

* המנפיקה ישראכרט בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה. צבירת cashback היא מביצוע עסקאות בכרטיס כפוף לתקרת צבירה, מימוש ה- cashback נעשה באמצעות העברת הצבירה לגיפטקארד דיגיטלי המאפשר רכישה ברשתות נבחרות כמפורט באתר החברה. התנאים המלאים והמחייבים בתקנון התוכנית. הטבה בדמי כרטיס ל-12 מועדי חיוב הראשונים ממסירת כרטיס האשראי הדיגיטלי המאפשר את תחילת השימוש בכרטיס, ותחושב על פי סך מועדי החיוב שבהם הלקוח לא יחויב בדמי כרטיס.

* קונים בחו"ל בנייד עם כרטיס ישראכרט חוץ בנקאי מסוג מאסטרקארד בין התאריכים: 10.7.25-31.8.25 ומקבלים 10% (עד 100 ₪ מקסימום) החזר כספי יינתן בסך מינימום החזר של 10 ₪ ועד 100 ₪ כפוף להורדת ההטבה. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה ישראכרט בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה ו/או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

התנאים המלאים והמחייבים לכרטיס קאשבק פלוס בתקנון תכנית הקאשבק.

הטבת 0% עמלת עסקאות מט"ח בכפוף לתנאי ההטבה המלאים והמחייבים באתר. ההטבה תקפה למשלמים באמצעות כרטיס קאשבק פלוס בחו"ל או באתרי אונליין בינלאומיים, למשך 30 יום בכל פעם במהלך תקופת המבצע עד 31.12.25, ועד פעמיים במסגרת המבצע, ותינתן עד לסך של 1,000 ₪ בכל פעם, בהורדת קוד הטבה.