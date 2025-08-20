האזור שנפגע במחלה הוא המקולה - נקודה זעירה אך בעלת חשיבות עצומה ברשתית העין. המקולה אחראית על חדות הראייה, על היכולת להבחין בפרטים קטנים ולזהות צבעים וצורות. כאשר תאי המקולה מתנוונים או מתים, נפגעת היכולת לבצע פעולות יום יומיות בסיסיות כמו קריאה, צפייה במסך, נהיגה או זיהוי פרצופים.

התמונה הקלינית של ניוון רשתית

ישנן שתי צורות עיקריות של המחלה:

הצורה היבשה היא הנפוצה ביותר ומהווה כשמונים אחוז מהמקרים. היא מתבטאת בהצטברות משקעים צהובים שומניים הקרויים דרוזן מתחת לרשתית. תהליך זה מוביל לניוון הדרגתי של תאי המקולה. במקרים רבים ההידרדרות איטית, אך גם היא עלולה להביא לפגיעה ניכרת באיכות החיים.

הצורה הרטובה היא חמורה יותר, אם כי נדירה יחסית. כאן נוצרים כלי דם לא תקינים מתחת לרשתית אשר דולפים נוזלים ודם. התהליך הזה יוצר בצקת וצלקות שפוגעות במהירות בראייה המרכזית. ללא טיפול מתאים, אובדן הראייה עלול להיות בלתי הפיך.

גורמי סיכון ותפוצה

הגיל הוא הגורם המשמעותי ביותר, וככל שהגוף מזדקן, כך עולה הסיכוי לניוון מקולרי. עם זאת, לגנטיקה יש חלק מרכזי בהתפתחות המחלה. אנשים עם קרובים מדרגה ראשונה שחלו בניוון רשתית נמצאים בסיכון גבוה משמעותית.

עישון נחשב לאחד הגורמים הסביבתיים הבולטים ומעלה את הסיכון פי שניים עד שלושה. גם תזונה דלה בנוגדי חמצון, יתר לחץ דם, רמות כולסטרול גבוהות והשמנת יתר נקשרים לעלייה בשכיחות המחלה. נתונים עדכניים מצביעים על כך שעשרה אחוז מהאוכלוסייה מעל גיל שישים וחמש סובלים מהמחלה במידה זו או אחרת, והמספרים רק צפויים לעלות עם העלייה בתוחלת החיים בעולם.

איך מאבחנים?

אחד האתגרים המשמעותיים בהתמודדות עם ניוון רשתית הוא האבחון המאוחר. במקרים רבים, כאשר עין אחת נפגעת, המוח יודע לפצות באמצעות העין הבריאה, ולכן המטופל כלל אינו מודע לכך שקיימת בעיה. רק כאשר שתי העיניים נפגעות, הסימפטומים הופכים ברורים.

בדיקות עיניים תקופתיות בגיל מבוגר הן קריטיות לגילוי מוקדם. צילום קרקעית העין, שימוש בלוח אמסלר ובדיקות מתקדמות כמו OCT מאפשרים לזהות שינויים ברשתית גם בשלבים מוקדמים יחסית.

הטיפול הקונבנציונלי

עד לפני שני עשורים כמעט ולא היה מענה רפואי יעיל לניוון רשתית. כיום, בזכות פיתוח תרופות נוגדות VEGF, ניתן להאט ואף לעצור את ההידרדרות בשלב הרטוב של המחלה. התרופות מוזרקות ישירות לעין בתהליך שמבוצע על ידי רופא מומחה.

מחקרים מראים כי בקרב תשעים אחוז מהמטופלים, הטיפול עוצר את ההחמרה, ובשלושים עד ארבעים אחוזים אף מושג שיפור בראייה. יחד עם זאת, מדובר בטיפול מתמשך, ולעיתים יש צורך בהזרקות אחת לחודש. כמו כן, אין עדיין טיפול יעיל באמת לשלב היבש של המחלה.

הקליניקה של איתי שרף מטפלת באמצעות הרפואה הסינית למחלות עיניים

איתי שרף, ממובילי התחום בארץ של טיפול במחלות עיניים באמצעות רפואה סינית, מציע דרך טיפול משלימה שמטרתה לשפר את תפקוד הרשתית ולעצור את התקדמות המחלה.

הטיפול מבוסס על דיקור סיני, צמחי מרפא ותהליכים המותאמים באופן אישי לכל מטופל. המטרה היא לשפר את זרימת הדם לרשתית, להעשיר את אספקת החמצן לרקמות הפגועות ולחזק את מערכות הגוף שמסייעות בשיקום העין.

הטיפול בקליניקה של איתי שרף באמצעות הרפואה הסינית למחלות עיניים עשויה להאט משמעותית את החמרת המחלה, לשפר את חדות הראייה ובסופו של דבר להעלות את איכות החיים. היתרון הגדול של הרפואה הסינית למחלות עיניים הוא בטיפול לא פולשני, נטול תופעות לוואי, שמלווה את הטיפול הקונבנציונאלי ואינו מחליף אותו.

שילוב בין רפואה מערבית לרפואה סינית

הטיפול בקליניקה של איתי באמצעות הרפואה הסינית למחלות עיניים אינה מחליפה את הטיפול באמצעות הרפואה הקונבנציונלית, אלא משלימה אותה. כל מטופל נדרש לאבחון אצל רופא עיניים ולעמידה במעקב צמוד. החיבור בין שתי השיטות - הטכנולוגיה המערבית והחוכמה הסינית - יוצר מענה רחב יותר, בטוח יותר ואפקטיבי יותר.

יתרונות הרפואה הסינית בטיפול בעיניים

מעבר לשיפור בראייה, הטיפול ברפואה סינית למחלות עיניים מביא עימו יתרונות נוספים. הוא תורם לאיזון כללי בגוף, מסייע בהפחתת מתחים, מחזק את המערכת החיסונית ומשפר את רמות האנרגיה. בניגוד לטיפולים פולשניים או תרופתיים, כאן מדובר בשיטה עדינה שמתבססת על הבנה עתיקה של מנגנוני הגוף.

הניסיון הרב שנצבר בעולם בתחום של טיפול במחלות עיניים באמצעות דיקור וצמחי מרפא מצביע על כך שגם במקרים שבהם לא ניתן להחזיר את הראייה באופן מלא, ניתן בהחלט לנסות לעכב את התהליך, לבלום את ההתדרדרות ולאפשר איכות חיים טובה יותר.

לסיכום - יש דרך לעצור את ההידרדרות

ניוון רשתית היא מחלה מורכבת, אך בהחלט לא סוף פסוק. אבחון מוקדם, מעקב רפואי קבוע ושילוב בין הטיפולים המערביים לבין הרפואה הסינית יכולים לשנות את התמונה לחלוטין.

כאשר בוחרים לא לוותר ומשתמשים בכל הכלים שעומדים לרשותנו, ניתן לשמור על חדות הראייה, לעכב את התקדמות המחלה ולהמשיך לראות את האנשים והדברים החשובים לנו.

העיניים הן החלון שלנו לעולם, וזו סיבה מספקת לתת להן את הטיפול הרחב והטוב ביותר.