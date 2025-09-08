מנהג הכפרות הוא טקס שנהוג לערוך בימי עשרת ימי תשובה במהלכו לוקחים תרנגול לגבר או תרנגולת לאישה מסובבים אותו מעל הראש תוך אמירת הנוסח הידוע: "זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי. זה התרנגול ילך למיתה ואני אלך לחיים טובים ושלום". לאחר מכן שוחטים את התרנגול ובשרו ניתן לעניים.

תרנגול או כסף?

בקהילות רבות מקיימים את המנהג בתרנגול: גבר משתמש בזכר, אישה בנקבה. התרנגול מסובב שלוש פעמים מעל הראש, נשחט ונמסר למשפחות נזקקות. יחד עם זאת, כבר מאות שנים קיימת גם האפשרות לפדיון בכסף – נוטלים סכום סמלי (בדרך כלל 36 ש"ח לנפש), מסובבים אותו באמירת הנוסח ותורמים לצדקה.

כיום רבים מעדיפים את האפשרות של כפרות בכסף. היא מאפשרת חסד ישיר, קלה לביצוע, ומונעת טרחה מיותרת.

תרומת כפרות באמצעות מרכז החסד חב"ד אור בלב

תרומה כפרות באמצעות מרכז החסד הארצי חב"ד אור בלב היא הזדמנות לקחת חלק בעשייה של חסד אמיתי. המרכז פועל לאורך כל השנה כדי לסייע לאלפי משפחות נזקקות, קשישים וגלמודים, ומעניק להם מענה בכבוד – החל ממזון בסיסי ועד תמיכה רחבה יותר. התרומה שלך אינה רק סיוע חומרי, אלא שליחות של ערבות הדדית, המבטאת את הערך היהודי של "כל ישראל ערבים זה לזה". כל שקל שניתן דרך המרכז הופך לאור גדול בליבם של אלו שזקוקים לכך ביותר.

אנשים רבים מדווחים כי כאשר הם מקיימים את המנהג דרך המרכז, הם חשים חלק ממשהו גדול יותר. לא מדובר רק בהעברת תרומה, אלא בשותפות במערך רחב של חסד. כל תרומה מצטרפת לתרומות רבות אחרות, ויחד הן בונות רשת תמיכה עצומה לכל שכבות החברה.

איך מקיימים כפרות דרך מרכז החסד חב"ד אור בלב?

נכנסים לאתר מרכז החסד לעמוד פדיון כפרות.

בוחרים את הסכום (36 ש"ח לנפש הוא הסכום המקובל).

אומרים את נוסח הכפרות.

משלימים את התרומה – ובכך מממשים את המנהג בהידור.

התרומה נרשמת על שם התורם ומשפחתו, והזכות הרוחנית נחשבת כמי שקיים את המנהג במלואו.

טיפים חשובים לקיום מנהג הכפרות

זמן המנהג – נוהגים לערוך את הכפרות בשעות הבוקר של ערב יום הכיפורים, אך בהחלט אפשרי לקיים את המנהג גם לפני כן בימי עשרת ימי תשובה. השנה תשפ"ו 2025 ערב יום כיפור יחול ביום רביעי 1/10/2025.

נוסח הכפרות – יש לומר את הנוסח במלואו בכוונה.

מספר הנפשות – המנהג הוא לתת תרומה נפרדת עבור כל אחד מבני המשפחה, כולל ילדים קטנים.

מתן הצדקה – העיקר הוא שהתרומה תגיע לנזקקים בפועל, וכך מקיימים גם את מנהג הכפרות וגם את מצוות צדקה.