הסרת משקפיים בלייזר – משקפיים הם לא גזירת גורל

אנחנו יודעים שמדובר בחלום משמעותי אך חשוב לדעת שלא כל אדם שמרכיב משקפיים הוא מועמד מתאים לעבור את הפרוצדורה. החלק החשוב ביותר בכל התהליך הזה הוא בדיקת התאמה יסודית ומקיפה המתבצעת על ידי רופא עיניים מומחה. במהלך הבדיקה נבחנים פרמטרים פיזיולוגיים קריטיים כמו עובי הקרנית, הטופוגרפיה של שטח העין ואיכות הדמעות. כמו כן, על המועמדים להיות מעל גיל שמונה עשרה ולהציג מספר יציב במשקפיים למשך שנה לפחות. נשים בהריון או מניקות וכמו גם אנשים שסובלים ממחלות עיניים פעילות או מחלות רקמת חיבור יימצאו לרוב כלא מתאימים לביצוע ההליך מטעמי בטיחות ושמירה על בריאות העין.

איך מתבצע תהליך השיקום?

לאחר סיום הטיפול מתחיל שלב ההחלמה שבמהלכו העין מסתגלת למבנה החדש שלה. בימים הראשונים תרגישו גוף זר בעין, דמעת מוגברת, רגישות לאור שמש או טשטוש ראייה חולף. כמובן שלא כולם מרגישים את תופעות הלוואי, אם אך תרגישו את התופעות הללו דעו שהן נפוצות מאד בשלב זה. רוב המטופלים חוזרים לתפקוד מלא תוך ימים ספורים אך היציבות המוחלטת של הראייה מתרחשת לרוב לאחר מספר שבועות. תופעות לוואי נוספות שעלולות להתמשך הן יובש בעיניים או הילות סביב מקורות אור בלילה אך ברוב המקרים הן חולפות מאליהן או מטופלות באמצעות טיפות לסיכוך והוספת לחות לעין. למעקב הרפואי יש חשיבות מאד גדולה ולכן חשוב לבצע אותו ולא לוותר עליו על מנת שתהליך ההחלמה והשיקום יהיה קל ורגוע.

כך תבחרו את המרכז הרפואי בו תבצעו את ההליך

הצלחת ניתוח הסרת משקפיים בלייזר לא תלויה רק בטכנולוגיה אלא גם בניסיון המקצועי של הצוות המנתח ולכן מומלץ לבצע את ההליך במרכז רפואי מוכר המשתמש בציוד החדיש ביותר ומציע מעטפת של בדיקות מקדימות ומעקבים לאחר הניתוח. כאשר אתם בוחרים במנתח בעל מוניטין חיובי, ניסיון, וותק ומומחיות בתחום אתם ללא ספק בדרך הנכונה להצליח בתהליך. כמובן שחשוב להקפיד על הוראות הרופא בתקופת ההחלמה. בסופו של דבר מדובר בהשקעה משמעותית באיכות החיים המאפשרת חופש תנועה ונוחות שקשה להשיג עם משקפיים או עדשות מגע. כאשר אתם דואגים לעצמכם לפני הכל אתם דואגים גם ליקרים שלכם, כאשר אתם במיטבכם כולם מרוויחים מזה. אל תשאירו את איכות החיים שלכם מאחור.