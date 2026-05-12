רצח באדישות, יש דבר כזה? הרפורמה בעבירות ההמתה

משפחתו של ימנו בנימין זלקה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

הטרגדיה בפתח תקווה, שבה קיפח את חייו ימנו זלקה ז"ל במהלך עימות אלים עם נערים, הותירה את הציבור מזועזע וכואב. בחדרי החקירות ובמשרדי הפרקליטות מתנהל כעת קרב משפטי גורלי שנע על פני המדרג החדש של עבירות ההמתה. השאלה המרכזית בתיק כזה אינה רק "מי ביצע את המעשה", אלא היכן על הסקאלה הזו ממוקמת דרגת ה"אשם" הסובייקטיבית של הנאשם ברגע האמת.

כדי לעשות סדר כדאי להכיר את מדרג עבירות ההמתה בישראל (מהחמורה לקלה):

מאז נכנסה לתוקף רפורמת עבירות ההמתה (תיקון 137 לחוק העונשין) בשנת 2019, עבירת ה"הריגה" נמחקה. במקומה, יצר המחוקק הפרדה ברורה שנועדה לעשות צדק מורכב יותר. בתיקים של אלימות קשה, ההריגה תיחשב ל"רצח באדישות" ובמקרים של "הריגה קלה" המעשה ייחשב ל"המתה בקלות דעת". הפיצול בעבירת ההריגה הוא תהום עמוקה: בין מאסר עולם לבין 12 שנות מאסר לכל היותר.

רצח באדישות או המתה בקלות דעת מה ההבדל?

הסקאלה המשפטית מבחינה בין שתי דרגות של פזיזות. במדרג הגבוה נמצא מי שגורם למותו של אדם מתוך אדישות – הוא ראה את האפשרות שהאדם ימות וזה פשוט לא היה אכפת לו. זהו המסלול של רצח באדישות.

לעומת זאת, המתה בקלות דעת היא המדרג שמתחת. כאן מדובר במי שנטל סיכון בלתי סביר והיה מודע לסכנה, אך קיווה בליבו – באמת ובתמים – שהוא יצליח למנוע את התוצאה הקטלנית. בתיקים של אלימות בני נוער, הגבול הזה הופך ל"מגרש המשחקים" של עורכי הדין: האם נער ששולף סכין ומכה "מקווה" לא להרוג, או שהוא פשוט אדיש לחיים שמונחים לפניו?

"בתיק כמו זה של ימנו זלקה ז"ל, כלי הנשק הופך לראייה מרכזית," מסבירה עו"ד רייכרט. "התביעה תטען כי מי שדוקר באזור חיוני פועל מתוך אדישות לתוצאה (רצח באדישות), בעוד שההגנה תנסה להוכיח כי מדובר באיבוד שליטה רגעי שבו הנאשם לא היה אדיש לערך החיים, אלא פעל מתוך קלות דעת בלבד."

ומה בין רצח באדישות לבין רצח בנסיבות מחמירות?

חשוב להבין שהרפורמה יצרה פיצול דרמטי גם בתוך עבירת הרצח עצמה. בעוד שרצח באדישות עוסק במצב שבו לנאשם לא היה אכפת מהתוצאה הקטלנית אך לאו דווקא חפץ בה מראש, הרי שרצח בנסיבות מחמירות עוסק במקרים של כוונת קטילה מובהקת או נסיבות חיצוניות מחמירות.

כאן נכנסים המקרים של רצח מתוכנן מראש ("דם קר"), רצח באכזריות מיוחדת, רצח של קטינים או רצח ממניע גזעני. "ההבחנה הזו היא קריטית לחירותו של הנאשם," מבהירה עו"ד רייכרט. "בתיק שבו מעורבים נערים, הפרקליטות תבחן האם הייתה הכנה מוקדמת או כוונה ברורה להמית – מה שיכול להקפיץ את האישום מרצח באדישות לרמה של נסיבות מחמירות, שמשמעותן מאסר עולם כעונש חובה."

רשלנות: המקום שבו "לא ידעת"

בתחתית המדרג נמצאת גרימת מוות ברשלנות. כאן הנאשם כלל לא היה מודע לכך שמעשיו עלולים להוביל למוות, למרות שכל "אדם מן היישוב" היה מבין זאת. כאן העונש הוא עד 3 שנים. בעוד שבתיקי אלימות קשה יהיה קשה לטעון לרשלנות, בתיקים של תאונות דרכים או מחדלי בטיחות, זהו קו התפר שבו מתנהלת המלחמה המשפטית.

המלחמה על "מה עבר בראש"

האתגר הגדול ביותר הוא הוכחת ה"יסוד הנפשי". איך מוכיחים מה אדם חשב בשבריר שנייה? כאן נכנסת העבודה הסיזיפית של ניתוח ראיות: מצלמות אבטחה, עדויות על התנהגות קודמת, ואפילו מילים שנאמרו בלהט הרגע.

"המשפט הפלילי המודרני דורש מאיתנו לנתח את הנפש לא פחות מאשר את המעשה," אומרת עו"ד רייכרט. "תפקידו של הייצוג המשפטי הוא קריטי כבר משלב החקירה והשימוע. היכולת להציג לפרקליטות זווית ראייה שונה על המודעות של הנאשם יכולה להוביל לשינוי סעיף האישום מרצח להמתה בקלות דעת – שינוי שמשמעותו היא הצלת חיים שלמים מאחורי הסורגים."

המידע בכתבה הובא בסיוע עו"ד רייכרט