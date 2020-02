בהלת ה'קורונה' בסין מאיימת על העולם החופשי, מאות הרוגים דווחו עד כה - ונראה שהמספרים רק הולכים ומתעצמים, זאת לצד עשרות אלפים שכבר נדבקו, הכל לפי הדיווחים הרשמיים.

אך מסקירה היסטורית שערכנו, מסתבר כי העולם כולו, וגם הסינים, עברו בעבר דברים מסוכנים יותר.

נשוט בשעון הזמן כ-670 שנים אחורה, תאמינו לי אף אחד לא היה רוצה להיות בשנים הללו אזרח סיני...

"המגיפה השחורה" הייתה מגפה שהכתה באסיה ובאירופה בכמה גלים במשך כחמש שנים (1347–1351) וקטלה, כ-35 מיליון בני אדם! בסין לבדה, ובאירופה עוד 25 מיליון איש!

זהו האסון הדמוגרפי הגדול ביותר אשר פגע באירופה. למעשה, עד המאה ה-17 המגיפה לא שככה, והופיעה בצורה זוועתית עם כתמים שחורים על העור ועיגולים שחורים מתחת לעיניים של האנשים שלקו במחלה.

הנכרים האמינו כי המגיפה היא עונש מהאל על חטאיהם, בצרפת האמינו כי המגפה פרצה כתוצאה מכך ששלושת בניו של המלך פיליפ נישאו לנשים לא ראויות, וכי האל מעניש את המדינה כולה על חטאיהם.

כמובן שהיהודים הואשמו במגיפה, ועקב כך שאבותינו חיו ברמת היגיינה סבירה יותר מהגויים (כמו גם ההקפדה היהודית על הקדושה) - הם פחות נדבקו במחלה, כך שהופנתה אצבע מאשימה לעבר היהודים שהביאה בעקבותיה פוגרומים בשנים 1348-1349.

בתוך סבל הגויים, צפה ועלתה על פני השטח עלילה ישנה מהמאה ה-12, והיא "עלילת הרעלת הבארות" - לאחר התפרצות המגיפה, ובעיקר לאחר התבררות ממדיה האדירים - הואשמו היהודים בכך שהרעילו את הבארות וגרמו לפריצת המגפה.

שריפת יהודים ב-1349 (מתוך ויקיפדיה - A History of the Jewish People by H.H. Ben-Sasson, ed. (Harvard University Press, Cambridge, 1976)