מגפת הקורונה מכה גם באפריקה ומוטטה את מגזר התיירות, כשהיא משאירה את הפארקים הלאומיים והמלונות ריקים ממבקרים. כעת, ארגוני תיירות ביבשת ינסו לספק לטיילים מושבעים טעימה דיגיטלית מאוצרות האזור, בתקווה שיגיעו גם באופן פיזי עם שוך המגפה. על כך מדווח ה"דויטשה וולה".

ספארי בקניה, טיולים במדבר נמיב, מצנחי רחיפה בדרום אפריקה או תצפית על מפלי ויקטוריה - אלה הן רק חלק מהאטרקציות הזמינות עתה לתיירים וירטואליים ביבשת השנייה בגודלה בעולם.

מאז דווח מקרה הקורונה הראשון בקניה, ב־12 במרץ, היא הפסידה הכנסות של יותר מ־750 מיליון דולר מתיירות. בעקבות זאת, רשות התיירות במדינה השיקה בחודש שעבר ספארי וירטואלי בזמן אמת, זאת במסגרת קמפיין TheMagicAwaits#. המטרה היא לאפשר לתיירים בינלאומיים הצצה לחוויות הממתינות להם אחרי הקורונה. "אנשים משוטטים ברשת ומחפשים מקומות שיוכלו לטייל אליהם. זאת הזדמנות נהדרת להציג את עצמנו כיעד", סיפרה לדויטשה וולה בטי ריידר, מנכ"לית מועצת התיירות של קניה.

למען עכברי העיר, רשות התיירות של קייפטאון בדרא"פ מציעה קונספט דומה תחת הכותרת "We Are Worth Waiting For". לצד סיורים בעיר מוצעות גם אטרקציות

בפרבריה, כמו טיול לרובן איילנד שם נכלא פעיל זכויות השחורים נלסון מנדלה, וטיול להר השולחן.

ב־2019 ביקרו באפריקה 69.8 מיליון תיירים, עלייה של 4.2% לעומת 2018. התחזית ל־2020 היתה צמיחה נוספת של 4%. עם זאת, בעקבות התפשטות הקורונה, רוב הממשלות ביבשת אסרו על כניסת תיירים, וכתוצאה, כ־8 מיליון עובדים במגזר איבדו את פרנסתם.

למרות החשש כי התיירות החדשה עלולה להאפיל על זו המסורתית, מדריכים מקומיים רואים בה הזדמנות. "אני יוצר רובד נוסף ומעודד אנשים לטייל למקומות חדשים", כך לפי פטריק קרנגאווה, מדריך תיירות וירטואלי מרואנדה.