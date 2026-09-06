 דלג לתוכן הראשי
מיוחד לחגים

לקחנו את החד פעמי הכי פשוט - ובדקנו איך לגרום לו להיראות מיליון דולר

אותם כלים, אותו שולחן - אבל כמה שינויים קטנים גרמו לו להיראות אחרת לגמרי. בדקנו מה באמת עובד לפני החג (בית)

חני שטיין

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעיצוב פנים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר