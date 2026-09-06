מיוחד לחגים לקחנו את החד פעמי הכי פשוט - ובדקנו איך לגרום לו להיראות מיליון דולר אותם כלים, אותו שולחן - אבל כמה שינויים קטנים גרמו לו להיראות אחרת לגמרי. בדקנו מה באמת עובד לפני החג (בית)

חני שטיין