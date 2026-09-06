מיוחד לחגים לקחנו את החד פעמי הכי פשוט - ובדקנו איך לגרום לו להיראות מיליון דולר אותם כלים, אותו שולחן - אבל כמה שינויים קטנים גרמו לו להיראות אחרת לגמרי. בדקנו מה באמת עובד לפני החג (בית) חני שטיין 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:שהכתם היה נראה אבוד - ואז ניסינו עליו דבר אחדחני שטיין|מקודםנפל לכם משהו קטן? הטריק המצחיק שיעזור לכם למצואטובה אור|31.08.26שטרנד חדש: התנור שעושה את העבודה של 5 מכשירים במטבחחני שטיין|מקודםאולי גם יעניין אותך:הסוד לקילוף ביצים מושלם: שיטה שעובדת בכל פעםטובה אור|23.08.26קצף גילוח במטבח - האם זה באמת עובד?טובה אור|23.08.26היא ערבבה 3 דברים מהבית - ואז מרחה אותם על החלון: התוצאה מפתיעהטובה אור|20.08.26
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