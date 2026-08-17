הטריק הויראלי שמונע את ערפול המראה במקלחת

אתם נכנסים למקלחת, יוצאים כעבור כמה דקות - והמראה נעלמה מאחורי שכבה לבנה של אדים. מנגבים עם היד, נוצרים פסים. עוברים עם מגבת, וכעבור רגע האזור שוב מתערפל.

אבל ברשת מסתובב כבר זמן רב טריק שנשמע כמעט כמו בדיחה: לפני שנכנסים למקלחת, מורחים על המראה מעט קצף גילוח.

לא משאירים אותו עליה, ולא משתמשים בו כדי לנגב את האדים אחרי המקלחת. מורחים שכבה דקה ומבריקים היטב עד שהמראה שוב שקופה לחלוטין.

ואז מתקלחים.

המטרה היא שבפעם הבאה שהחדר יתמלא אדים - המראה תתערפל פחות.

מה קצף גילוח קשור לאדים?

כדי להבין את הטריק צריך להבין קודם למה המראה הופכת לבנה.

האוויר החם והלח מהמקלחת פוגש את הזכוכית הקרירה, והלחות מתעבה עליה להמון טיפות מים זעירות. הטיפות האלה מפזרות את האור ולכן אנחנו כבר לא מצליחים לראות את ההשתקפות בצורה ברורה.

בקצף גילוח יש חומרים פעילי שטח. הם יכולים לשנות את האופן שבו המים מתפזרים על הזכוכית - במקום הרבה טיפות קטנטנות שמערפלות אותה, המים יכולים להתפזר בצורה אחידה יותר.

כלומר, הקסם אינו בכך שהמראה בהכרח נשארת יבשה.

גם אחרי הטיפול יכולה להיות עליה לחות - אבל המטרה היא שהיא לא תיראה כמו אותו מסך לבן ומעורפל.

רוצים לנסות? כך עושים את זה

מתחילים עם מראה נקייה ויבשה.

שמים כמות קטנה של קצף גילוח על מטלית נקייה, מורחים שכבה דקה מאוד על הזכוכית ואז עוברים עם מטלית מיקרופייבר יבשה ומבריקים היטב.

זה החלק החשוב: בסיום לא אמורים לראות קצף על המראה. היא צריכה להיראות נקייה ושקופה.

עכשיו אפשר להיכנס למקלחת כרגיל ולראות מה קורה.

אבל האם זה באמת עובד?

כאן כדאי לסייג את סרטוני ה"לפני ואחרי" המושלמים.

יש דיווחים וניסויים שבהם קצף גילוח אכן הפחית את הערפול, ויש לכך גם הסבר פיזיקלי סביר. מנגד, יש גם מי שבדקו את השיטה וגילו שהמראה התערפלה בכל זאת. התוצאה עשויה להיות תלויה בין היתר בהרכב המוצר, בכמות ובאופן המריחה.

לכן לא הייתי קונה קצף גילוח במיוחד בשביל להפוך את חדר הרחצה ל"נטול אדים".

אבל אם כבר יש לכם אחד בבית - יש דרך מצוינת לבדוק אם הטריק עובד אצלכם.

אל תמרחו את כל המראה

זה דווקא החלק הכיפי.

בחרו חצי מהמראה ומרחו עליו מעט קצף גילוח. הבריקו היטב עד שלא נשאר שום סימן.

בחצי השני אל תגעו.

עכשיו התקלחו.

כשתצאו תוכלו לראות מיד אם יש הבדל בין שני הצדדים. אם החצי שטופל נשאר ברור יותר - הטריק עבד אצלכם. אם שני החצאים נראים אותו הדבר - לפחות קיבלתם תשובה בלי למרוח את כל חדר הרחצה בקצף גילוח.

ויש נחמה קטנה גם במקרה הזה: יש מי שבדקו את הטריק נגד אדים וגילו שהוא לא עבד להם למטרה הזו - אבל כן השאיר את המראה נקייה, מבריקה וללא פסים.

אז אולי לא מדובר בקסם שמעלים אדים. אבל כניסוי קטן לפני המקלחת הבאה? בהחלט מסקרן מספיק כדי לנסות.