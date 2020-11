הקשר היהודי של המשפחות הנשיאותיות: קמלה האריס, סגנית נשיא ארה"ב נשואה לגבר יהודי בשם דאגלס אמהוף, העשוי להפוך ל'אדון השני של ארצות הברית' הראשון בהיסטוריה, לאור העובדה כי זו הפעם הראשונה שאישה נבחרת לסגנית הנשיא.

אמהוף, הוא עורך דין במקצועו והם התחתנו בנישואין פרטיים שלא לפי דת משה וישראל. עם זאת, כדי לכבד את היהדות, שברו כוס מתחת לחופה...

מקורביו מסבירים כי למרות שהוא אינו שומר תורה ומצוות, הבעל היהודי של סגנית הנשיא "מושפע עמוקות מהמסורת היהודית", כלשונם.

גם לנשיא הנחר, ג'ו ביידן יש צאצאים הנשואים ליהודים בנישואי תערובת והתבוללות. בנו, עו"ד האנטר ביידן, נשוי ליהודיה בשם מליסה כהן, ילידת דרום אפריקה.

האנטר ביידן (By Center for Strategic & International Studies - Panel 3: Our Shared Opportunity: A Vision for Global Prosperity, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82559300)