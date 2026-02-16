חברת פספורטכארד, חברת ביטוחי הנסיעות לחו"ל והרילוקשיין המובילה בישראל, מודיעה על מינויו של שמעון חדד לתפקיד מנכ"ל פספורטכארד TRAVEL.

חדד מביא עמו לתפקיד ניסיון ניהולי ועסקי עשיר במגזרי הפיננסים, הקמעונאות , מערכי הפצה והטכנולוגיה התומכת. בתפקידו האחרון כיהן כמנכ"ל שופרסל פיננסים, שם ניהל את הפעילות הפיננסית של הקבוצה, לרבות מערכי המכירות, השירות וההפצה בכל הארץ. קודם לכן, כיהן כסמנכ"ל בכיר, חבר הנהלה ומנהל החטיבה העסקית בקבוצת ישראכרט, וכמשנה למנכ"ל קבוצת גולף אנד קו. בעברו מילא שורה של תפקידי ניהול בכירים בהייטק, בהם סמנכ"ל פיתוח עסקי ב-Retalix ומנכ"ל בחברות טסקום, Zeta Software, ו-Destinator. חדד הוא בעל תואר בהנדסת תעשייה וניהול.

חדד יחליף בתפקידו את רונית סגל, שהודיעה לאחרונה על פרישתה לאחר שנים רבות בקבוצה בהן כיהנה כמנהלת ההקמה של חברות הקבוצה בחו"ל ובחמש השנים האחרונות כמנכ"לית פספורטכרד TRAVEL.

שמעון חדד, מנכ"ל פספורטכארד TRAVEL מסר: "אני שמח להצטרף לפספורטכארד, חברה שהגדירה מחדש את הסטנדרטים בעולם ביטוחי הנסיעות. בכוונתי לרתום את הניסיון שצברתי בניהול מערכות משמעותיות, במטרה להוביל את החברה לשלב הבא של צמיחה עסקית. יחד עם ההנהלה, העובדים ושותפינו סוכני הביטוח, נפעל לבסס ולחזק את הצעות הערך הייחודיות שלנו ללקוחות."

אלון קצף, מייסד ונשיא פספורטכארד, מסר: "אני מברך על הצטרפותו של שמעון חדד לפספורטכארד. שמעון מביא עמו ניסיון מוכח ורב-שנים בהובלת מערכות עסקיות מורכבות, ניסיון רב בשרות לקוחות ובהפעלת מערכי הפצה גדולים. אני בטוח כי היכולות הניהוליות והראייה האסטרטגית שלו יובילו את פספורטכארד וסוכניה לשיאים חדשים של צמיחה וחדשנות בשנים הבאות, אני מודה לרונית על תרומתה המשמעותית לחברה, על הדרך המשותפת ועל ההישגים הרבים".