עשרות מטיילים ישראלים שנלכדו בסופת שלגים עזה בהרי נפאל במהלך היממה האחרונה החלו להתפנות הבוקר (רביעי) מאזור הסכנה.

לפי הדיווחים מחברת 'פספורטכארד' שמבטחת את הקבוצה, קבוצת הישראלים שהייתה בכפר סמדו הועברה רגלית לכפר סמגון, הממוקם בגובה נמוך יותר, שם התנאים נוחים ובטוחים יותר, והגישה לצוותי סיוע וחילוץ אפשרית. כל חברי הקבוצה נמצאים במצב טוב ונשמר איתם קשר רצוף.

אחת המטיילות שנזקקה לטיפול רפואי דחוף פונתה במסוק לכפר לוקלה, שם היא מקבלת טיפול. עם זאת, מזג האוויר באזור ההרים ממשיך להיות סוער ומקשה על חילוצים נוספים. לפי ההודעה, הצוותים בשטח נערכים להמשך הפעילות ברגע שיתאפשרו טיסות מסוק בטוחות, ובשעות הקרובות תתקיים הערכת מצב עם הרשויות המקומיות כדי לקבוע אם ניתן יהיה להמשיך את החילוץ עוד היום.

האירוע החל אתמול אחר הצהריים, אז נקלעו קבוצות מטיילים ישראלים לסופת שלגים חריגה בעוצמתה באזורים הכפריים סמדו, סמגוואן ודאמסלה שבנפאל. הסופה גרמה לחסימת שבילים ומעברים, מנעה תנועה באזורי ההרים הגבוהים וקטעה את דרכי התקשורת עם חלק מהמטיילים. לאחר שנוצר קשר עם כולם, התברר כי הם שוהים בבקתות ולא בשטח פתוח, וכי לא נשקפת סכנת חיים לאיש מהם.

מחברת פספורטכארד נמסר כי החילוץ תוכנן להתבצע עוד אתמול, אך בשל תנאי מזג האוויר והראות הוחלט להמתין לשעות הבוקר כדי לא לסכן את חיי המטיילים או את צוותי החילוץ. הבוקר, עם שיפור קל בתנאים, הוחל במבצע רגלי להעברת הקבוצה לאזור נמוך יותר, שם ניתן להמתין לבוא המסוקים שייקחו את המטיילים בבטחה אל מחוץ לאזור הסערה.