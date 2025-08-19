פספורטכארד מדורגת במקום הראשון במדד רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ( צילום: יח"צ )

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה לפני זמן קצר את המדד השנתי לדירוג חברות ביטוחי הנסיעות לחו"ל. לפי המדד לשנת 2024 מדורגת פספורטכארד במקום הראשון עם ציון 96, עלייה בהשוואה למדד הקודם שבו קיבלה פספורטכארד ציון 95.

פספורטכארד מובילה את מדד השירות זו השנה החמישית ברציפות, וזוכה לציון הגבוה ביותר מבין כל חברות הביטוח בישראל, בכל הענפים. בפרמטר המוביל של תשלום תביעות, המורכב משיעור התשלום ומהירות התשלום, קיבלה פספורטכארד ציון 99 לעומת 98 במדד הקודם. בנוסף, קיבלה פספורטכארד ציון מושלם של 100 במדד מהירות טיפול בתביעות לעומת 99 במדד הקודם.

נתונים אלה זה מצטרפים לסקר שביעות הרצון של לשכת סוכני הביטוח שפורסם בסוף חודש יולי, שבו דורגה פספורטכארד במקום הראשון גם כן הן מבחינת איכות השירות והן מבחינת העדפת הסוכנים.

בשבוע שעבר השיקה פספורטכארד, את שירות התשלומים החדשני - Passportcard Pay, הכרטיס שעושה מהפכה בשיטת התשלומים בחו"ל ומביא לחיסכון של אלפי שקלים בממוצע למשפחה בעת החופשה בחו"ל. השירות, יוצר למעשה קטגוריה חדשה בשוק התשלומים במטבע חוץ בחו"ל ומוביל לשינוי שוק. השירות החדש מוצע למבוטחי החברה ללא עלות נוספת.

פספורטכארד נכנסת לעולם הפינטק תוך שימוש בטכנולוגיה חדשה, המאפשרת חסימת חיובי העמלות של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי בחו"ל, ביטול עמלות ההמרה בישראל, ובנוסף, סיוע בהליך קבלת החזרי המע"מ. שיעור העמלות שמשלמים ישראלים בחו"ל נאמד ביותר מ-2.5 מיליארד ₪ בשנה, רובן על עמלות סליקה מטעם חברות הסליקה בחו"ל, והיתר על עמלות מט"ח ועמלות כפולות שנגבות על ידי חברות כרטיסי האשראי בישראל.

כרטיס ה-PassportCard Pay מציע שקיפות מלאה למשתמשים בו, ביטול עמלות ההמרה בישראל, ביטול העמלות הכפולות והנסתרות בכספומטים, מלונות וחנויות בחו"ל. ולצד כל אלה, פספורטכארד הציגה לראשונה שירות ייחודי מסוגו: החזרי מע"מ מהירים ואוטומטיים ללקוחותיה.

מסקר שערכה חברת פספורטכארד, עלה כי יותר מ-80% מהנוסעים לחו"ל אינם פונים לקבלת החזר מע"מ שיכול להגיע במדינות רבות ליותר מ-20%, כמו ביוון (24% מע"מ), באיטליה (22%), בצרפת (20%( בספרד (21%) ובמדינות רבות אחרות באירופה ויעדים נבחרים נוספים בעולם. סך ההחזרים המגיעים לישראלים הנופשים בחו"ל נאמד ב-1.3 מילארד ש"ח, שרובם כיום נשארים בחו"ל ופספורטכארד – תאפשר ללקוחותיה להחזיר סכומים אלו לכיסם.

רונית סגל, מנכ"לית פספורטכארד Travel: "האמון שלקוחות פספורטכארד נותנים בנו ובסוכנינו שנה אחר שנה הוא מקור לגאווה אך לא פחות מכך, לאחריות גדולה. אנו עושים לילות כימים כדי להעניק ללקוחותינו חוויית שירות מצטיינת ותחושת ביטחון בתקופה מאתגרת. עם השקת PassportCard Pay, אנו שומרים לא רק על בריאות מבוטחינו בחו"ל, אלא גם על כספם. כך שמעתה, לקוחות פספורטכארד ייהנו מחיסכון בעמלות הגבוה בשיעור ניכר מגובה הפרמיה שהם משלמים עבור הביטוח. אנחנו גאים להוביל בשורה של חידושים פורצי דרך שמסייעים ומשפרים את חוויית הנסיעה של לקוחותינו."