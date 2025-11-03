כיכר השבת
"אין אפשרות להתערב"

אחרי אלפי עיכובים של חרדים בהונגריה | זו האזהרה שהוציא משרד החוץ

בשנה האחרונה, מאות אם לא אלפי חרדים וישראלים, עוכבו ביציאה משדה התעופה בבודפשט בהונגריה, ובמשרד החוץ מוציאים הערב הבהרה מיוחדת בנושא (חדשות תעופה)

שדה התעופה בבודפשט (צילום: נתי שוחט/פלאש 90)

משרד החוץ יוצא הערב (שני) בהמלצה לפעול בהתאם לתקנות רשויות המכס בהונגריה על מנת להימנע מעיכובים וקנסות כספיים.

בשנה האחרונה, מאות נוסעים ישראלים, בעיקר מהציבור החרדי, עוכבו או נעצרו בכניסה להונגריה, בעמדת המכס שביציאה מהטרמינל.

רוב המעוכבים, הביאו יחד איתם יותר משני 'פאקטים' של סיגריות או יותר מבקבוק אחד של אלכוהול, לאחר שלא ידעו שהרשויות בהונגריה מקפידים על כך ועל פי הדיווחים, רוב המועכבים היו חרדים (כמעט כל חרדי שנכנס להונגריה מעוכב), וזאת בשל כך שהמוכסים ידעו כי הם ימצאו בכליהם אלכוהול או טבק יותר מהמותר.

במשרד החוץ הוציאו כאמור הערב הודעה בה נאמר: "נוסעים שיימצא ברשותם מוצרי אלכוהול, טבק או סכומי כסף החורגים מהמותר על פי החוק ההונגרי, עלולים להיות מעוכבים בשדה התעופה ולקבל קנסות כספיים, והמוצרים שברשותם יוחרמו על ידי הרשויות".

עוד נכתב: "יש לשים לב גם להנחיות הנוגעות להכנסת תרופות: ניתן להכניס תרופות מרשם רק בצירוף מרשם רפואי ותיעוד מתאים. תרופות המכילות חומרים מבוקרים עלולות לדרוש אישורים נוספים. משרד החוץ ממליץ לאזרחים ישראלים היוצאים להונגריה להימנע מהכנסת מוצרים אסורים או בכמות החורגת מהמותר, ולהקפיד שכל נוסע יישא עימו אך ורק את הכמות המותרת לאדם, בהתאם לחוק המקומי".

במשרד החוץ הוסיפו וכתבו: "לתשומת לבכם –לשגרירות ישראל בבודפשט אין אפשרות להתערב או לזרז את הליך הטיפול הנתון בידי הרשויות המקומיות. טרם הנסיעה מומלץ להתעדכן באמצעות שגרירות הונגריה בישראל או באמצעות רשויות המכס ההונגריות".

