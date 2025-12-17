אקסטרה זמן עם התינוק: האגיס שוב מאריך לכם את חופשת הלידה

לאחר הצלחת הפעילות הקודמת, מותג האגיס יוצא שוב בפעילות מיוחדת המשלבת את חווית הפינוק המושלמת לתינוק עם הארכת חופשת הלידה. כל הורה מכיר את רגעי האושר הקסומים: החיוך הקטן שמציץ פתאום, המבט הראשון בבוקר, הידיים הקטנטנות שאוחזות באצבע. את הרגעים המיוחדים האלה מבקשים בהאגיס להאריך עבור הורים רבים נוספים, ולהעניק להם זמן איכות יקר מפז לצד התינוק החדש.

תחת הקונספט 'חופשת לידה 2 אקסטרה מושלמת!', יוצא האגיס במהלך המתחבר באופן טבעי לסדרת 'האגיס אקסטרה קר'. "בעקבות ההיענות הרבה למבצע הקודם, החלטנו להעניק שוב פינוק מיוחד להורים" מסבירים בהאגיס. "רצינו לאפשר למשפחות נוספות להאריך את התקופה היקרה הזו עם תינוקם, ללא דאגות כלכליות."

המבצע שמתקיים החל מי"ב כסלו עד ל' כסלו (2.12.24-20.12.25) מציע פרסים משמעותיים: 4 משפחות זוכות יוכלו לאריך את חופשת הלידה בחודש נוסף, כאשר כל משפחה תזכה ב-8,000 ₪.

בהאגיס מדגישים כי המבצע בהתאמה מושלמת לחיתול האגיס אקסטרה קר - חיתול רך במיוחד, היחיד עם שני אזורי ספיגה ייחודיים המעניקים הגנה לעור התינוק, "האקסטרה מקבל משמעות כפולה גם בהגנה על עור התינוק וגם בזמן האיכות הנוסף שאנחנו מעניקים להורה ולתינוק יחד."

ההשתתפות בפעילות פתוחה להורים לתינוקות עד גיל חצי שנה: רוכשים ארבע אריזות של חיתולי האגיס 'אקסטרה קר' מידות NB,1,2,3, מתקשרים לטלמסר 4921*, ומשתפים מדוע מגיע דווקא לכם לזכות ברגעים הקסומים האלה. כל רכישה של 4 אריזות מזכה בהשתתפות נוספת במבצע.

חשוב לשמור את חשבוניות הקנייה והאריזות, שכן הזכייה מותנית בהצגת הוכחת קנייה.

המבצע בכפוף לתקנון החברה.