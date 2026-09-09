הכנס הייחודי ביוזמת 'יד לאחים', יוקדש כולו להכנה רוחנית ורגשית לקראת השנה החדשה, במטרה להעניק לנשים חוויה מעצימה של התחברות פנימית, התחדשות וכלים מעשיים לצמיחה אישית מתוך ימי הרחמים והסליחות.

במרכז המשדר תעביר הסופרת והמגישה אפרת ברזל שיחה מיוחדת שתתמקד בהתפתחות אישית ובמציאת כוחות נפש, תוך פריסת תובנות וכלים מעשיים המאפשרים לכל אישה להניע תהליכי שינוי ולהתקדם דווקא מתוך עיתוי הימים הנוראים. לצדה, תעביר אשת התקשורת סיוון רהב-מאיר שיעור מיוחד שיעסוק בזהותה של האישה בעת הזו, תוך דגש על מושג התחדשות הלב והדרכים ליישום בחיי היומיום לקראת יום הדין והשנה החדשה.

במרכז הכנס יתקיים ראיון גלוי וחשוף עם מיכל תאומי, שתשתף בסיפור חייה הבלתי יאומן. תאומי תגולל מסע מורכב חוצה יבשות ודורות, מילדות בצל הסתרת השורשים ועד לבחירה המודעת ביהדות ובתשובה. סיפור המעניק זווית עוצמתית על היכולת האנושית לקום, לבחור בחיים ולצמוח מחדש גם מהמקומות הנמוכים והמאתגרים ביותר.

"בימים אלו של סליחות והתבוננות פנימית, כולנו מחפשות את הדרך לפתוח את הלב, להתחיל מחדש ולמצוא מנוף לצמיחה אישית", אומרים במטה ההסברה של 'יד לאחים' לקראת הכנס. לדבריהם, "הכנס 'פותחות שערי תשובה' נבנה במיוחד כדי להעניק לכל אישה צידה רוחנית ורגשית לדרך, השראה עמוקה וחיבור אמיתי לימים הללו, לקראת כניסה לשנה החדשה מתוך כוח, זהות ואמונה".

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