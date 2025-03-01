כ-4,000 שליחות הגיעו לניו יורק בימים האחרונים מכל רחבי העולם. הנואמת המרכזית שנבחרה היא העיתונאית הישראלית סיון רהב-מאיר שבחרה לדבר על ההצלחות הגדולות ביותר של חב"ד וגם על ה"כישלונות" הגדולים | צפו בנאום (חדשות חרדים)
מעל 30,000 בני אדם, חסידי חב"ד, מקורבי בתי חב"ד ועמך בית ישראל מכל קצוות הקשת הישראלית, חגגו אמש בהתוועדות הגדולה בעולם של צעירי חב"ד לרגל 120 שנה להולדתו של הרבי. הפסקת החשמל בעיצומו של האירוע, המחישה לרבים את מהותה של חסידות חב"ד. סיקור ותיעוד (חסידים)
הזמר ישי ריבו הופיע ב'לינקולן סנטר' במנהטן, האולם שמזוהה עם התזמורת הפילהרמונית, במסגרת קונצרט "האסק" ה-33 וכבש את המשתתפים יחד עם המנצח יואלי דיקמן • צפו בסיקור של סיון רהב מאיר בתוכניתו של רפי רשף ב'חדשות 12' (מוזיקה)
פעם, לפני עידן האימוג'י, כששלחו מכתבי אהבה אמיתיים, היו מתעמקים בכל פסיק או סימן שמעיד על אהבה מהי * סיון רהב מאיר מסבירה "כך אנו עם התורה הקדושה צריכים פשוט להתעמק בה מתוך אהבה גדולה" (שמחת תורה תשע"ט)