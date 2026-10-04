כתמי החג לא יורדים מהמפות? הטעות שעלולה לקבע אותם לתמיד

אחרי החגים מגיע הרגע שבו מורידים את המפות משולחן החג, מקפלים את הסדינים הלבנים שקישטו את דפנות הסוכה, ומגלים מה באמת נשאר מכל הימים החגיגיים האלה. פה כתם יין קטן, שם מזכרת מהחמין, ועל הסדינים הלבנים סימנים של אצבעות קטנות וחמודות, שלא ממש הקפידו להישאר נקיות.

מצד אחד, כמה חבל על המפות והסדינים היפים. מצד שני, אחרי כל הכביסות שכבר הצטברו, למי יש כוח להתחיל להילחם בכל כתם בנפרד?

האינסטינקט הראשון הוא להכניס הכול למכונת הכביסה, לבחור תוכנית חמה ולהוסיף קצת יותר מסיר כתמים מהרגיל. אלא שדווקא הטיפול האוטומטי הזה לא תמיד מצליח, ולפעמים הוא אפילו מקשה על הסרת הכתמים.

לפי המכון האמריקאי לניקיון (American Cleaning Institute), אחד הכללים החשובים בטיפול בכתמים הוא לזהות קודם מה גרם להם, לטפל בהם לפני הכביסה ולהימנע מייבוש בחום כל עוד הכתם לא נעלם.

אז איך מחזירים למפות החג ולסדיני הסוכה את המראה הנקי, גם כשהכתמים כבר הספיקו להתייבש?

1. כתמי יין אדום: אל תתחילו דווקא עם מים רותחים

יין אדום הוא אחד האורחים הפחות רצויים על מפה לבנה. הפיגמנטים שבו עלולים להיספג בסיבי הבד, וככל שהכתם נשאר זמן רב יותר, כך קשה יותר להסיר אותו.

אם הכתם עדיין טרי, התחילו בספיגת הנוזל בעזרת מטלית נקייה. אל תשפשפו בחוזקה, כדי לא לפזר את היין לאזורים נוספים.

לאחר מכן שטפו את האזור במים קרירים או השרו אותו במים קרירים למשך כ-30 דקות.

מרחו מסיר כתמים המתאים לסוג הבד והמתינו לפי הוראות המוצר. רק לאחר מכן הכניסו את המפה למכונת הכביסה, בהתאם לתווית הטיפול שלה.

ומה אם הכתם כבר התייבש?

גם אז לא הכול אבוד. אפשר להשרות את האזור במים קרירים, לטפל במסיר כתמים ולהשתמש במלבין על בסיס חמצן, אם הוא מתאים לבד.

במפות לבנות מכותנה אפשר לעיתים להשתמש בחומרי הלבנה נוספים, אבל אין להניח שכל מפה לבנה מתאימה לאקונומיקה. מפות המכילות פוליאסטר, רקמה או עיטורים עלולות להינזק מחומרים שאינם מתאימים להן.

חשוב לבדוק את התווית ולנסות כל חומר חדש באזור נסתר לפני שמטפלים בכתם בולט.

2. כתמי שמן: דווקא נוזל הכביסה יכול לעזור

כתמי שמן נוטים להישאר על המפה גם אחרי כביסה רגילה. לפעמים נדמה שהם נעלמו כשהבד רטוב, אבל מיד לאחר הייבוש מופיע שוב עיגול כהה.

הסיבה היא ששומן אינו מתמוסס במים בלבד, ולכן שטיפה רגילה לא תמיד מצליחה להסיר אותו.

כך תטפלו בכתם:

ראשית, אם נשארו שאריות מזון, הסירו אותן בעדינות בעזרת כף.

מרחו מעט נוזל כביסה על הכתם. רצוי להשתמש בחומר שמיועד לטיפול בשומנים, ולתת לו לפעול בהתאם להוראות שעל האריזה.

אם מדובר בבד כותנה או פוליאסטר עמיד, אפשר לעסות בעדינות את החומר לתוך הכתם, בלי לשפשף באופן שעלול לפגוע בסיבים.

לאחר מכן כבסו בטמפרטורה הגבוהה ביותר המותרת לפי תווית המפה.

בכתמים שומניים עקשניים אפשר לנסות גם מעט נוזל כלים, לאחר בדיקה באזור נסתר. חשוב לשטוף אותו היטב לפני הכנסת המפה למכונת הכביסה, ולא לשפוך נוזל כלים ישירות למכונה, משום שהוא עלול ליצור קצף רב מדי.

3. כתמי חמין ורוטב: כאן צריך לטפל בשתי בעיות

כתם חמין אינו בהכרח כתם מסוג אחד. לעיתים הוא מכיל גם שומן וגם רכיבים שמעניקים לו צבע חום או אדמדם.

לכן ייתכן שאחרי שמסירים את השומן, עדיין נשאר סימן צבעוני על המפה.

התחילו בהסרת שאריות המזון באמצעות כף, בלי למרוח אותן על הבד.

שטפו את הכתם מצדו האחורי במים קרירים, כך שהמים יסייעו לדחוף את הלכלוך החוצה מהסיבים ולא עמוק יותר לתוכם.

לאחר מכן מרחו נוזל כביסה, המתינו לפי הוראות השימוש ושטפו.

אם נשאר צבע, אפשר לטפל בו בעזרת מסיר כתמים המיועד לבדים צבעוניים או מלבין על בסיס חמצן שמתאים לסוג המפה.

אל תמהרו לשלב כמה חומרי ניקוי שונים. יש לשטוף חומר אחד לפני שמחליפים לאחר, ולעולם אין לערבב אקונומיקה עם חומץ, אמוניה או חומרי ניקוי אחרים.

4. כתמי שעוות נרות: קודם מסירים את השעווה, אחר כך את הכתם

טיפות שעווה שנוטפות על המפה במהלך סעודת החג עלולות להיראות כמו כתם בלתי אפשרי להסרה.

אלא שבניגוד ליין או לרוטב, כאן הבעיה הראשונה היא חומר מוצק שנדבק לבד.

הניחו לשעווה להתקשות לחלוטין. לאחר מכן נסו להסיר בעדינות את השכבה העליונה באמצעות כף או סכין קהה, בלי למשוך בחוטי הבד.

אם נשארה שעווה בתוך הסיבים, אפשר להשתמש בשיטה של נייר סופג ומגהץ חמים, אך רק כאשר תווית הבד מתירה גיהוץ.

מניחים את אזור הכתם בין שכבות של נייר סופג נקי, ומעבירים מגהץ בטמפרטורה המתאימה לבד, ללא אדים, לזמן קצר. מחליפים את הנייר לפי הצורך כדי שלא להחזיר את השעווה לבד.

שימו לב: השיטה אינה מתאימה לכל מפה, ויש להיזהר במיוחד מבדים סינתטיים, עיטורים וציפויים שעלולים להיפגע מחום. גם שעווה צבעונית עלולה להשאיר כתם צבע, ולכן במפה יקרה או עדינה עדיף לפנות לניקוי מקצועי.

אחרי הסרת השעווה, אפשר לטפל בשאריות השומניות באמצעות מסיר כתמים מתאים ולכבס לפי התווית.

5. כתמי קפה ותה: לא כל מה שנראה חום הוא שומן

כוס קפה שנשפכה על המפה משאירה לעיתים כתם שנראה דומה מאוד לרוטב, אבל דורש טיפול אחר.

התחילו בהרטבת האזור במים קרירים.

מרחו מסיר כתמים או נוזל כביסה והמתינו בהתאם להוראות המוצר.

לאחר מכן כבסו את המפה בהתאם לתווית. אם הכתם נשאר, אפשר לחזור על הטיפול או להשתמש במלבין על בסיס חמצן שמתאים לבד.

בכתמים ישנים במיוחד, השריה בחומר כביסה המכיל אנזימים עשויה לעזור.

6. ומה עושים עם סימני הידיים הקטנות על סדיני הסוכה?

מי שתלה סדינים לבנים על דפנות הסוכה מכיר את התופעה: בתחילת החג הכול לבן ונקי, ובסופו מופיעים בגובה הילדים סימני ידיים, כתמי אוכל ואזורי לכלוך שלא תמיד ברור מה מקורם.

אם מדובר בלכלוך רגיל שהצטבר ממגע ידיים, אפשר להתחיל בטיפול עדין בעזרת נוזל כביסה המתאים לבד.

מרחו מעט חומר על האזור המוכתם, המתינו בהתאם להוראות המוצר וכבסו לפי תווית הסדין.

אם מדובר בכתמים שומניים, אפשר לטפל בהם כפי שהוסבר בסעיף כתמי השמן.

במקרה של סדינים לבנים העשויים מכותנה ומתאימים להלבנה, אפשר להשתמש במלבין מתאים לפי ההוראות. לעומת זאת, בסדינים עם הדפסים, רקמות או סיבים סינתטיים, יש לבדוק היטב שהחומר אינו עלול לגרום לדהייה או לנזק.

ומה לגבי סדין שהתלכלך מאבק ומלחות במשך כל ימי החג?

כדאי לנער אותו בחוץ לפני הכביסה, כדי להסיר לכלוך יבש ככל האפשר. אם יש עליו כתמים בולטים, טפלו בהם לפני הכנסתו למכונה.

חשוב גם לבדוק שאין על הבד סימני עובש. אם הופיעו כתמים החשודים כעובש, אין להסתפק בטיפול רגיל בכתמים, ויש לבדוק אם ניתן לנקות את הבד בבטחה בהתאם לסוגו ולחומרת הפגיעה.

7. המפה כבר עברה כביסה והכתמים לא ירדו?

כאן מגיעה הטעות שכדאי מאוד להימנע ממנה.

רבים מוציאים את המפה מהמכונה, רואים שהיא עדיין לא נקייה לגמרי ומכניסים אותה למייבש בתקווה שהייבוש ישלים את העבודה.

אלא שחום המייבש עלול לקבע כתמים מסוימים בתוך סיבי הבד ולהפוך את הסרתם לקשה הרבה יותר.

לכן, לפני שמעבירים את המפה למייבש, פרשו אותה ובדקו היטב את האזורים שהיו מוכתמים.

אם נשאר כתם, חזרו על הטיפול המתאים לו וכבסו שוב.

המפה כבר נכנסה למייבש? זה לא אומר שהכתם אבוד בהכרח. אפשר לנסות טיפול חוזר במסיר כתמים או השריה בחומר מתאים, אבל ייתכן שיידרשו כמה ניסיונות, ולא תמיד יהיה אפשר להסיר אותו לחלוטין.

ומה עושים עם מפות חג יקרות ועדינות?

לא כל מפה מתאימה לאותן שיטות ניקוי.

מפות כותנה עמידות יכולות בדרך כלל לסבול טיפול אינטנסיבי יותר, בהתאם לתווית. לעומתן, מפות משי, פשתן עדין, רקמה מיוחדת או בדים עם עיטורים מחייבות זהירות.

לפני שמתחילים, חפשו את תווית הטיפול. היא עשויה לחסוך נזק של מאות שקלים למפה יקרה.

אם כתוב שהמפה מיועדת לניקוי יבש בלבד, או אם מדובר בבד שאינכם יודעים לזהות, אל תנסו עליה סדרה של חומרי ניקוי ביתיים.

כדאי גם להיזהר משפשוף אגרסיבי וממברשות קשות, שעלולים לפגוע במרקם וליצור אזור שחוק שיישאר בולט גם אחרי שהכתם ייעלם.

רגע לפני שמחזירים את המפות והסדינים לארון

אחרי שהצלחתם להסיר את הכתמים, ודאו שהמפות והסדינים יבשים לחלוטין לפני הקיפול והאחסון.

בד שנכנס לארון כשהוא עדיין לח עלול לפתח ריח טחב, במיוחד אם הוא מאוחסן במקום סגור ללא אוורור.

מומלץ לקפל את המפות כשהן נקיות ויבשות, ולהניח אותן במקום מוגן מלחות. גם את סדיני הסוכה כדאי לאחסן רק לאחר שהתייבשו היטב, כדי שיחכו נקיים ומוכנים לחג הבא.

ואם יש לכם כמה מפות חג דומות, אפשר להוסיף פתק קטן המציין את סוג הבד והוראות הכביסה. בפעם הבאה שתגלו כתם באמצע ההכנות לשבת, לא תצטרכו לנחש אם מותר להשתמש במים חמים או במסיר כתמים מסוים.

בסופו של דבר, גם מפה שספגה כמה סעודות חג, או סדין לבן שאסף מזכרות מידיים קטנות במשך שבוע שלם, לא חייבים לסיים את דרכם בארון הסמרטוטים. לפעמים כל ההבדל בין כתם שנשאר לתמיד לבין בד שחוזר להיראות נקי הוא דווקא הטיפול שעושים לפני שמפעילים את מכונת הכביסה.