יוגורט GO אוורירי עם קפה, מעדן חלב GO בטעם פיסטוק, ומשקה חלב GO בטעם קפה ואגוזי לוז ( צילום: יח"צ )

עם תחילת הקיץ, תנובה, חברת המזון המובילה בישראל, מרחיבה את מוצרי GO המיועדים לעוסקים בפעילות גופנית, ומשיקה מספר מוצרים חדשים: יוגורט GO במרקם אוורירי עם קפה עם 20 גרם חלבון, משקה חלב Go בטעם קפה ואגוזי לוז עם 25 גרם חלבון, ומעדן חלב GO בטעם פיסטוק שמכיל 12 גרם חלבון. המוצרים הינם תחת ההשגחה המהודרת של בד"צ ועדת מהדרין. מוצר GO חדש נוסף שמושק הוא מעדן פרווה מסדרת אלטרנטיב על בסיס סויה בטעם אגוזי לוז שמכיל 12 גרם חלבון, המוצר בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית.