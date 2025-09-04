זה המייבש הקלאסי. אדי המים יוצאים החוצה דרך צינור פליטה, שצריך להוציא דרך חלון או חור בקיר.

יתרונות:

מחיר קנייה נמוך יחסית

מייבש מהר יותר

ש כביסה בעידן הדיגיטלי: איך הבינה המלאכותית מגיעה לחדר השירות אסף מגידו | מקודם

חסרונות:

חייבים מקום עם חלון או פתח - לא תמיד נוח בדירות

פחות חסכוני בחשמל

יותר רועש

מה זה מייבש כביסה עם קונדנסור?

במקום להוציא אדים החוצה, המייבש אוסף אותם במכל מים פנימי (שמרוקנים ידנית או מחברים לניקוז). הדגמים החדשים יותר מגיעים עם משאבת חום - שמייבשת בטמפרטורה נמוכה וחוסכת הרבה בחשמל.

יתרונות:

אפשר להציב כמעט בכל חדר בבית

נוח יותר במיוחד בדירות בלי פתח יציאה

חסכוני בחשמל (במיוחד בדגמי משאבת חום)

עדין יותר על הבגדים

חסרונות:

מחיר קנייה גבוה יותר

זמן ייבוש ארוך יותר (במיוחד במשאבת חום)

אורך חיים ואיכות - מי מחזיק יותר שנים?

מייבש עם מפוח (צינור):

פשוט יחסית מבחינה טכנולוגית, ולכן פחות רגיש לתקלות.

בגלל שהייבוש בחום גבוה - גם הבגדים וגם גוף החימום נשחקים מהר יותר.

לרוב מחזיק 5-7 שנים בשימוש יומיומי.

מייבש עם קונדנסור:

דגמים רגילים - מחזיקים לרוב 7–10 שנים.

דגמי משאבת חום נחשבים האיכותיים ביותר: ייבוש בטמפרטורה נמוכה, פחות שחיקה, חסכוניים באנרגיה: יכולים להחזיק גם מעל 10 שנים.

חיסרון: בגלל שמדובר בטכנולוגיה מתקדמת, אם מתרחשת תקלה, התיקון עלול להיות יקר.

מסקנה: מייבש מפוח מציע עמידות בסיסית, אך הגימור והייבוש פחות איכותיים. לעומת זאת, מייבש קונדנסור עם משאבת חום מצטיין באיכות גבוהה, שומר על הבגדים ומחזיק לאורך שנים.

אז מה עדיף למשפחה חרדית ממוצעת?

אם אתם גרים בבית עם מרפסת שירות עם חלון, וחשוב לכם לחסוך במחיר הראשוני - מפוח בהחלט יספיק.

אם אתם גרים בדירה בלי פתח נוח או רוצים חיסכון בחשמל ושמירה על הבגדים לאורך זמן - קונדנסור עם משאבת חום הוא הפתרון החכם.

בשורה התחתונה: למשפחה ממוצעת, עדיף קונדנסור עם משאבת חום - הוא אולי יקר יותר, אבל משתלם לאורך שנים.