מה קורה כשההורים הופכים להיות שוטרים והילד תמיד נאשם?

קיבלתם משימה להיות שוטרים ליום אחד, אבל בתנאי אחד: לא משנה מה עשה הנאשם, הוא חייב לצאת אשם ועם עונש. תהיו מסוגלים להמשיך בתפקיד שכזה ליותר מיום אחד?

החיים בפרשה

פרשתנו פותחת בציווי המפורסם: "שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ". השערים בהקשר המשפחתי הם מפתן הדלת של הבית שלנו, והפתחים של המילים והתגובות שלנו כהורים.

שימו לב לדקות המתודית: התורה לא אומרת "שוטרים ושופטים", אלא מקדימה את השופט, למרות שלכאורה השופט מגיע אחרי שהשוטר כבר עצר את הנאשם והביאו לפניו. אבל התורה מדגישה כי שוטר שהוא לא שופט, לא תהיה בו חמלה לשים גבולות. שיקול הדעת של השופט חייב לבוא לפחות באופן חלקי גם במי שהוא רק שוטר.

בעולם החינוך זוהי קביעת סגנון קריטית. ילדים זקוקים לחוקים ברורים. הם צריכים לדעת מתי הולכים לישון, איך מדברים אחד לשני, ומהם הקווים האדומים בבית. אך ברגע שחוק מופר, ההורה נדרש לעטות קודם כל את גלימת השופט.

להיות שופט פירושו לערוך תחקיר פנימי שקט: להקשיב לילד, לזהות אם המעשה נעשה מתוך עייפות, תסכול עמוק או פשוט שגגה, ורק אז להחליט על התגובה החינוכית המתאימה. שוטר, לעומת זאת, פועל מהבטן. הוא רואה הפרה ונכנס מיד לפעולה כוחנית כדי להשיג שקט תעשייתי.

כאשר הילדים מרגישים שההורים שלהם הם שופטי צדק, כלומר, שהם תמיד מקשיבים להם, מנסים להבין את המניעים שלהם ופועלים מתוך שיקול דעת ענייני ולא מתוך עצבים, נבנית בבית מערכת יציבה של "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך". זוהי סמכות הורית בריאה. הילדים מקבלים את הגבולות לא בגלל שהם מפחדים מהשוטר, אלא בגלל שהם מעריכים את השופט. הם מבינים שהחוקים נועדו לשמור על הבית, ולא להצר את צעדיהם.

לאן ניקח את זה מכאן?

אנחנו נדרשים לפתח לעצמנו את שריר ריסון התגובה האוטומטית. קל מאוד להיות שוטרים בבית, לצעוק "עכשיו לחדר!", להחרים מסכים או להטיל סנקציות מתוך דחף רגעי של עצבים. החינוך האמיתי דורש מאיתנו את אמנות השפיטה: לנשום עמוק, לעצור את השוטר שבתוכנו, ולפנות מקום לשופט.

זה אומר לשבת עם הילד ששגה, לשמוע את הגרסה שלו ביושר, לשקף לו את המשמעות של המעשה שלו, ורק אז, מתוך רוגע, להחליט יחד איתו איך מתקנים את הנזק. כשהורה מסוגל להפריד בין הכעס האישי שלו לבין הצורך באכיפת החוק, הילד לומד לקחת אחריות אמיתית על מעשיו ולא רק לחפש דרכים איך לא להיתפס בפעם הבאה.

פעילות מסביב לשולחן

אתגר השופט הרחום: מניחים כף הפוכה במרכז השולחן המייצגת את פטיש השופט. אחד המשתתפים מציג "אירוע פשיעה חמור" שקרה בבית (למשל: "מישהו אכל את המעדן האחרון שהיה שמור במקרר", או "אחד האחים סירב לפנות את חלקו בשולחן"). המשתתף שיושב מימינו לוקח את כף השופט, ועליו להמציא "כתב הגנה" יצירתי ומלמד זכות שמסביר מדוע המעשה הזה נעשה מתוך כוונה טובה, טעות תמימה או מצוקה רגעית של הנאשם.

תובנה: השוטר משיג ציות זמני; השופט בונה ערכים לכל החיים. הבית שלכם יהיה בטוח כשתעמיקו את ההקשבה והצדק בשערים שלכם.

המשימה השבועית

במהלך השבוע הקרוב, ברגע שבו אחד הילדים יפר חוק בבית ותחושו את הדחף האוטומטי "לשלוח ניידת" – לצעוק, להעניש או להגיב מהבטן – עצרו פיזית לחמש שניות. אמרו לעצמכם בלב: "שופט לפני שוטר". גשו לילד, שאלו אותו בשקט מה קרה, הקשיבו לתשובה שלו ורק אז החליטו על דרך התגובה והתיקון מתוך רוגע מוחלט.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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