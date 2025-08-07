כיכר השבת
לפי איזה תאריך קובעים גיל של ילד בכניסה לאטרקציות או במלון? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: לפי איזה תאריך קובעים גיל של ילד בכניסה לאטרקציות או במלון? • צפו (יהדות)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ממונות הקשורה לימי בן הזמנים. משפחות ברוכות ילדים הולכים לפארקים, הולכים לכל מיני אטרקציות, שיט. בכל מקום יש שלט מאיזה גיל חייב בתשלום. יש מקומות מגיל שנתיים, מגיל שלוש, מגיל חמש. וקורה פעמים, שאם נסתכל בתעודת זהות, אני רואה שיש שוני בין התאריך העברי ללועזי. הילד הזה בעברי עשה יום הולדת. לכאורה עבר את הגיל, צריך לשלם, אבל בלועזי יש לו עוד שבועיים. איך נתמודד עם זה?

כיוון שתאריך עברי ולועזי, שני התאריכים הם חוקיים, פה במדינה יש דברים גדולים שנעשים רק בעברי, גיוס לצבא זה לפי תאריך עברי. טקסים גדולים של מדינת ישראל, יום העצמאות ועוד... תאריך עברי. זאת אומרת, יש משקל לתאריך גם בחוק שהוא קובע את מנהג המדינה. ולכן, כל עוד שלא אמר לי בעל המקום מה הוא קובע, מה הוא מחליט, אז אני יכול להחליט מה שאני רוצה, כי כל תאריך הוא קביל.

לכן, לא לשאול. אם אחד התאריכים לא הגיע הגיל שלו, תיכנס ותשתוק. אם הוא אומר לך, תקשיב, אצלנו רק לפי לועזי, אז אתה לא יכול לשנות. תבדוק לפי הלועזי אם הגיע גילו או לא הגיע.

