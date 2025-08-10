"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ממונות הקשורה לימי בין הזמנים. הרבה עיריות נותנות כל מיני סבסוד, בפרט קרוב לפני הבחירות שהם רוצים להראות שהם עושים דברים. נותנים כל מיני סבסוד למופעים, לאתרים, בריכות וכדומה, אחוזים ניכרים לתושבי העיר, כל הקודם זוכה. יושב אחד התושבים, הוא מתקשר לחבר שלו, 'בוא איתי', הוא מעיר אחרת. 'תבוא איתנו ואנחנו נלך, יש פה הנחה'. או קרוב משפחה שלו, לא בן העיר.

רבותיי, מי שלוקח כרטיסים מהעירייה עבור מי שהוא לא תושב העיר, הרי זה גוזל את כל שכניו. מדוע? הכרטיסים מוגבלים, אין דבר כזה ללא הגבלה. יבוא אבא בתור, ירצה לקחת, יגידו לו נגמר. איך נגמר? כי זה לקח לדוד שלו, מעיר אחרת. מה הוא קשור? עירייה זו קופה משותפת של כולנו. מי זה כולנו? תושבי העיר. מה אתה נותן לתושב עיר אחרת? לשים לב לדבר הזה.

