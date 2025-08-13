כיכר השבת
רואה את הכינרת בלילה - האם יברך ברכת הראייה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: רואה את הכינרת בלילה - האם יברך ברכת הראייה? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Michael Giladi/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני ברכת הראייה. כידוע, אדם שלא היה שלושים יום בטבריה וראה את הכנרת, מברך, "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". מה קורה בלילה? הוא הגיע בלילה, הוא רואה את הכנרת. אבל אתם יודעים בלילה איך זה נראה, לא כמו ביום. האם יברך או לא?

הלכה למעשה - אם אתה רואה שהמים ניכרים, נכון, לא כמו ביום, ניכרים. יש איזה אור הלבנה, ככה מקרין אור על המים, אתה רואה את האור שלה במים, אתה רואה את ההברקה, את התזוזות של המים - ניכר המים, יש פה התפעלות, אתה רשאי לברך עליה את הברכה. אם לא ניכר וחשוך מאוד וכו', גם אם הוא קצת... שום התפעלות אין בזה, לא מברכים ברכת הראייה על הכנרת בצורה הזו.

