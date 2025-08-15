כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

האם מותר להיכנס לאטרקציות מחללי שבת? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם מותר להיכנס לאתרים של אטרקציות מחללי שבת? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Hadas Parush/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות שבת קודש. האם מותר ללכת לכל מיני אתרים שהם מחללי שבת? לונה פארק, בריכות, עכשיו פתחו למגזר החרדי אפילו, הכל בצניעות, אבל הם מחללי שבת. יש מכתב שחתמו עליו כל גדולי ישראל בדור הקודם, ספרדים ואשכנזים, ראוי שלא לתמוך במקומות כאלו.

ההוראה היא כזו - אם יש לך תחליף אחר או אין לך. אם יש לך בריכה אחרת, למה תלך אליהם? אני מדבר על אתרים פרטיים, לא של העירייה. למה תלך אליהם? לך למקום אחר למען השבת הקדושה. אבל אם אין לך מקום אחר או יש לך פחות ברמה, רמה זה גם משמעותי בבריכה, אנשים שרוצים מגלשות, במקרה כזה ילך ואין חשש. ובכל מצב זה לא איסור, רק ראוי לנהוג כן, אבל איסור אין בזה.

צפו בפינה

כיכר השבת
