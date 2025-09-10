דיני ברכת 'שהחיינו' בקידוש בלילה השני של ראש השנה • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני הקידוש בראש השנה. כידוע, אנחנו בראש השנה בקידוש, מברכים ברכת שהחיינו, גם ביום השני. ביום השני מקפידים, טוב להביא פרי חדש או בגד חדש, ולברך שהחיינו, כי זה ספק. פה צריך לשים לב, רבותיי, דבר חשוב מאוד, שלא יהיה טעויות.

כשאנחנו עושים קידוש, ומברכים שהחיינו, לא מברכים על הפרי או הבגד, מברכים על עצם היום, שהחיינו, הגענו לזמן הזה, יום טוב, כמו כל החג. אלא מה, יש ספק לגבי היום השני? אז בגלל הספק אנחנו מביאים גם פרי או בגד. אחד שאין לו פרי או בגד מברך שהחיינו גם בלי זה. וממילא להיזהר, לא לכוון בקידוש שהחיינו על הפרי, זו טעות. מה, אתה מברך על פרי או בגד באמצע קידוש? זה הפסק. אתה מברך על הקידוש, על היום, וגם מכוון על הפרי או הבגד החדש.

